 Une compétition spectaculaire aux Îles Canaries 

Les athlètes ont atteint jusqu'à 15 mètres de hauteur sur la plage de l'île Fuerteventura, située au large du Maroc.

Les kiteboarders ont une planche de wakeboard attachée à leurs pieds, alors que les kitesurfers glissent sur l'eau avec une planche de surf.

La compétition était unique en son genre, puisqu'elle mettait en compétition des équipes de quatre hommes, soit deux issus de chaque discipline.

Le but était d'atterrir correctement après avoir effectué le plus haut saut, en tentant la manoeuvre la plus compliquée possible dans les airs.

L'équipe A, constituée du Canadien Reece Myerscough, du Dominicain Joselito Del Rosario, de l'Espagnol Kiko Roig Torres et du Sud-Africain Oswald Smith, ont remporté une finale chaudement disputée.

À voir en vidéo.

- Selon Reuters