 Laurence Vincent-Lapointe vise un 14e titre mondial 

Guillaume Lefrançois

Lorsqu'un joueur de hockey gagne la Coupe Stanley, cet exploit se retrouve au coeur de plusieurs de ses entrevues. Idem pour une joueuse de tennis qui a gagné un tournoi du Grand Chelem ; ce titre définit bien souvent sa carrière.

Mais lorsqu'une athlète domine son sport comme Laurence Vincent-Lapointe domine le monde du canoë-kayak, - surtout au 200 m individuel -, c'est plutôt la fois où elle n'a PAS gagné qui retient l'attention ! Vincent-Lapointe compte à son actif 13 titres de championne du monde, ce qui fait d'elle l'athlète canadienne la plus titrée, tous sports confondus. Hier, elle rencontrait les médias québécois pour la dernière fois, au Bassin olympique de Montréal, avant de s'envoler pour un camp d'entraînement de deux semaines en Allemagne. Ce camp lui servira de préparation pour les Championnats du monde de canoë-kayak, qui se tiendront du 21 au 25 août à Szeged, en Hongrie. Aux Mondiaux, elle aura donc la chance d'ajouter deux, sinon trois titres à sa collection : C1 200 m, C2 500 m et, si elle y participe, le C1 5000 m. La Trifluvienne est si impériale sur 200 m qu'on tient pratiquement pour acquis qu'elle reviendra au Québec avec son 14e titre mondial. Mais n'allez pas croire qu'une médaille d'or est devenue banale pour elle... « Depuis ma défaite en 2015, j'ai renouvelé ma passion pour le canoë. Avec l'annonce en 2017 que le canoë sera aux Jeux olympiques de 2020, ça m'a encore plus poussée. Là, quand j'arrive sur une ligne de départ, quand je gagne un titre, c'est une nouvelle victoire. Ce n'est pas : je continue. C'est : encore une fois, j'ai réussi. Ça me rend de plus en plus fière, chaque fois. »

« Des fois, on me demande : 13 fois, tu ne te tannes pas ? Au contraire, je me rends compte que ça a de plus en plus de valeur chaque fois que ça arrive, surtout à l'approche des Jeux olympiques. » – Laurence Vincent-Lapointe

Vous l'avez vu, c'est Vincent-Lapointe elle-même qui évoque d'abord sa défaite de 2015. C'était aux Championnats du monde, elle avait fini quatrième. « Je me souviens d'être sur la ligne de départ. Intérieurement, je panique, je suis déjà en acide lactique et la course n'est pas commencée ! », se remémore-t-elle. Bien des athlètes sont avares de mots quand ils reviennent sur leurs échecs, mais pas elle. Elle se souvient encore de tous les détails, qu'elle livre généreusement. L'athlète compétitive en a tiré des leçons. C'est pourtant la seule fois de sa carrière que l'or au C1 200 m lui a échappé aux Mondiaux. À toutes les autres occasions, elle a triomphé : 2010, 2011, 2013, 2014, 2017 et 2018. Six en sept. Pas trop mal. Un premier pas vers Tokyo Cette fois, cependant, les Championnats du monde auront une signification additionnelle. Ils servent aussi de première étape dans le processus de qualification olympique. « Le but des Championnats du monde, c'est de classer le Canada dans le plus de courses possible aux Jeux olympiques. Ensuite, on va avoir les essais nationaux pour déterminer qui, du Canada, ira aux Jeux », précise-t-elle. Les Jeux de Tokyo s'ouvriront d'ailleurs dans un an, jour pour jour. Ce sera alors l'occasion de corriger une anomalie historique, avec l'inclusion d'un volet féminin aux épreuves de canoë. Les canoéistes masculins participent aux Jeux depuis 1936, mais il a fallu attendre à 2017 avant que le Comité international olympique ajoute des épreuves féminines...

Agrandir Laurence Vincent-Lapointe est l'athlète canadienne la plus titrée, tous sports confondus. PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE