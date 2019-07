 La boutique Aux quatre points cardinaux est à vendre 

« En haut de nous, il y avait des junkies, se rappelle M. Damien. J'étais monté à deux ou trois reprises pour régler des problèmes : ça s'injectait dans l'appartement, ça sautait, les lumières pétaient en bas. J'ai donné le choix au propriétaire : si tu ne me vends pas la bâtisse, on s'en va. Il a vendu. »

Le couple s'est lancé dans l'aventure en 1988 avec une subvention de 16 000 $, étalée sur deux ans, en vertu du programme Jeunes Entrepreneurs. Dès le départ, M. Damien et M me Lavoie ont loué un local au 551, rue Ontario Est. Ils ont rapidement acheté le bâtiment.

Dans la boutique Aux quatre points cardinaux, située à l'angle des rues Ontario et Saint-Hubert, la randonneuse se sent déjà un peu au Yukon.

Le couple a acheté un deuxième bâtiment pour agrandir la boutique, puis un troisième. C'est tout l'ensemble qui est maintenant à vendre.

« La vente au détail, ce n'est pas toujours facile, il faut se renouveler, avoir de nouvelles idées, explique M. Damien. Mais nous avons eu des incidents, des problèmes de santé au cours des dernières années. Je suis fatigué. »

Les deux enfants du couple ne sont pas désireux de reprendre la boutique. « Il faut du sang neuf, quelqu'un qui a une belle énergie, qui va apporter des idées. »

Un groupe est intéressé par la boutique, des discussions sont en cours.

M. Damien insiste : la situation financière de la boutique est excellente, tout comme les prévisions. « Je considère qu'on a une belle clientèle à 98 ou 99 % », affirme-t-il.

Il soutient que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le marché de la carte géographique en papier va plutôt bien. « Les gens aiment encore le papier, déclare-t-il. Ils veulent une idée d'ensemble, ce que le GPS n'offre pas. »

Il se souvient d'un bon ami qui avait décidé de n'apporter que son téléphone intelligent au cours d'un voyage commun en Sicile. « Le matin, on regardait la carte de la Sicile en papier et le monsieur était là autour de nous pour regarder ce qu'on allait faire dans la journée », se rappelle M. Damien en riant.

Le plus beau chemin

Le GPS et le téléphone intelligent ont d'autres désavantages : ils peuvent se briser, la batterie peut se vider au moment le plus inopportun, et ils ont tendance à suggérer uniquement le chemin le plus rapide entre le point A et le point B.