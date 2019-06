 Doudja Mekamcha : pour sortir du trou noir 

(Mont-Tremblant) Quand Doudja Mekamcha s'assoit pour l'entrevue, on remarque tout de suite sa joie de vivre. C'est comme une aura, invisible, mais qui emplit la pièce.

Mais voilà, comme trop de femmes algériennes de sa génération, elle était condamnée à vivre dans la soumission. À l'ombre d'un homme physiquement et psychologiquement violent qui l'a poussée au bord du gouffre. Un homme qui l'a menacée en 2013 de lui enlever ses enfants et de retourner vivre en Algérie.

Elle s'est mariée et a eu deux enfants en Algérie. Elle est arrivée au Québec en 2005. Elle a appris qu'elle quittait l'Algérie en signant les papiers d'immigration. Son mari ne lui en avait pas parlé. Il était lui-même grand voyageur, mais le passeport algérien était mal vu à l'époque, en raison du terrorisme. Il avait entendu parler de la possibilité d'émigrer au Québec.

C'est fou de penser que Doudja Mekamcha vient de traverser l'enfer, le vrai. C'est grâce au sport qu'elle est encore ici pour nous parler, qu'elle est encore une inspiration pour ses trois enfants (une fille de 20 ans, deux garçons de 12 et 15 ans). Elle veut aujourd'hui faire part de son histoire pour ceux qui plongent au fond de ce qu'elle appelle le « trou noir ».

« J'ai été une femme soumise à 1000 %, pas le droit de m'exprimer, "occupe-toi des enfants". En 2013, la dépression a pris le dessus. Quand vous vivez avec quelqu'un qui vous rabaisse et vous dénigre... »

Elle poursuit : « J'ai fini par penser que je ne valais rien. Le jour où il m'a menacée de prendre les enfants, j'ai disjoncté. J'étais tellement dans mon trou noir que je n'étais pas consciente qu'il pouvait y avoir des solutions. »

Au bout du rouleau, elle a tenté de se tuer, par noyade. C'est paradoxalement en passant près de se donner la mort qu'elle a commencé à renaître.

« Ma tentative de suicide a été bonne. En me retrouvant à l'hôpital, j'ai été rencontrée par une travailleuse sociale. Elle m'a expliqué que j'avais des droits au Québec, que j'aurais la garde de mes enfants même si je demandais le divorce. C'est comme ça que j'ai entamé une procédure de divorce, et je me suis dit : il arrivera ce qui arrivera. »

Retrouver sa vie au Marathon de Montréal

Pour se relever, en 2013, Doudja Mekamcha a commencé à s'entraîner, au gymnase où elle allait conduire ses deux garçons pour leurs cours de karaté. La course était en elle depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne, un peu une seconde nature. Elle a donc commencé à faire de la course plus compétitive, quand elle a accepté sur un coup de tête de participer à une Spartan Race.

Elle s'est découvert un talent de coureuse. Si bien qu'elle a participé peu après à la Coupe 10\30, un 5 km auquel elle a pris part grâce au groupe Les mères-veilleuses. Elle a attrapé le virus, à un point tel qu'elle s'est donné un an pour être prête pour le Marathon de Montréal de 2015.

Ses amies l'ont trouvée cinglée, elle en riait de bon coeur. Mais cette décision cachait quelque chose de beaucoup plus profond, un mal toujours enfoui. Et qui était alimenté aussi par les procédures de divorce et de garde des enfants qui se compliquaient.

Ses yeux se remplissent d'eau. Laissons-la raconter.

« Je leur ai dit que j'allais faire le marathon, mais dans ma tête, j'avais une autre idée. Je ne l'avais dit à personne. Je me suis dit : si tu as encore à endurer toute la misère, toute la violence... Je partais à zéro, j'avais été détruite. Je ne pouvais même pas recoller mes morceaux. Je me suis dit que si je réussissais ce défi, je méritais de vivre. Si je ne le réussissais pas, je ne le méritais pas parce que je ne m'étais pas donnée à fond. J'avais décidé de tenter de nouveau de me suicider parce que ça ne valait pas la peine. Dans ma tête, c'était ça. »