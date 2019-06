Un planchodrome au Stade olympique

Né d'un partenariat entre le Parc olympique de Montréal et Vans Park Series, un planchodrome d'une superficie de 900 mètres carrés est sur le point de voir le jour sur l'Esplanade du Stade olympique. Il accueillera notamment une étape de la tournée Pro Vans Park Series, les 12 et 13 juillet.

5,4 millions

Entamés en janvier 2019, les travaux du planchodrome se termineront dans les prochaines semaines, à temps pour l'organisation du Pro Vans Park Series. Vans a payé pour la direction du design et la construction du bol, tandis que le Parc olympique a préparé les infrastructures nécessaires. « Il était prévu de refaire l'étanchéité des dalles, a expliqué Maurice Landry, vice-président, construction et entretien. On voulait remettre à niveau les espaces qui n'avaient pas été touchés depuis 1976. Le projet de Vans est arrivé, et on s'est dit qu'on allait en profiter pour retoucher ce secteur en premier. » Une deuxième phase est prévue l'an prochain. En plus de la réfection de la dalle, des aménagements seront effectués pour rendre l'Esplanade plus conviviale. L'investissement total s'établit à 5,4 millions.

« Rassembleur »

Le planchodrome est situé dans le secteur 900 de l'Esplanade, aux abords de la rue Sherbrooke. Après l'accueil de l'étape canadienne du Pro Vans Park Series, il sera accessible gratuitement au grand public. « C'est extraordinaire et c'est vraiment inspirant de voir un beau skatepark comme ça à Montréal. Pour le sport élite, ça va vraiment accélérer la progression des athlètes canadiens et québécois, croit la planchiste de 28 ans Annie Guglia, qui espère participer aux Jeux olympiques en restant dans le top 20 mondial. Le skate est un sport individuel, mais c'est aussi communautaire et rassembleur. Ce parc va créer un sentiment d'appartenance parmi la scène montréalaise. »

Deuxième projet

Ce n'est pas la première fois que le Parc olympique, répondant à une demande de la communauté, souhaite installer un planchodrome. Un premier projet, en 2016, est ainsi tombé à l'eau. « Cette année-là, il y a eu l'annonce de l'entrée de la discipline [en tant que sport additionnel] aux Jeux olympiques. Il y avait des projets qui sont entrés et qui valaient la peine d'être analysés, mais ce n'était pas le bon timing, a jugé Sonia Provençal, responsable de l'Esplanade du Parc olympique. On souhaitait aussi attendre un peu afin que notre planchodrome soit dans des normes de haut niveau. Le projet de 2017 était plus approprié. »

« Iconiques »

Comme bien des jeunes planchistes, Annie Guglia est souvent passée par le Parc olympique pour essayer des trucs. Elle indique que le Stade olympique et le Big O, c'est-à-dire le cylindre de béton situé entre le centre Pierre-Charbonneau et le stade Saputo, sont vraiment « iconiques » dans le milieu du skateboard. « Quand on parle de Montréal à l'international, ce qui revient tout le temps, c'est : "Est-ce que tu connais Dime, une compagnie d'ici, et est-ce que tu skates au Big O ?" Maintenant, on va avoir le skatepark situé à cet endroit très reconnu internationalement. »

Pourquoi Montréal ?

En 2019, Vans Park Series a contribué à la création et à la donation de planchodromes à Paris, Salt Lake City et, donc, Montréal. Mais pourquoi avoir choisi la métropole québécoise ? « Montréal a vraiment une riche histoire de skateboard, et on voulait vraiment amener quelque chose comme ça ici, répond Alex Auchu, directeur du marketing pour Vans au Canada. On a fait l'événement [de la tournée Pro Vans Park] pendant trois ans d'affilée à Vancouver et ils ont plus de parcs similaires à celui-là. Montréal, c'est moins développé, et on espère que des futurs athlètes utiliseront ces structures-là. »