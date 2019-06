Le sauvetage de Géo plein air

Pierre Hamel, qui éditait déjà les magazines Oxygène, Kmag et Nature sauvage par l'entremise d'Orinha Médias, a décidé de braver les tendances et de reprendre Géo plein air. Le premier numéro de la nouvelle ère est dans les kiosques depuis quelques semaines.

«Je ne pouvais pas comprendre qu'on puisse ne plus avoir un beau magazine de plein air payant au Québec, alors qu'il y a des pratiquants partout», a indiqué M. Hamel.

D'une certaine façon, c'est la deuxième fois que Pierre Hamel achète Géo plein air. Il était chez Vélo Québec, où il éditait déjà Vélo mag, lorsque l'organisation a acheté Géo plein air il y a 25 ans.

«On avait transformé le magazine et on avait eu un bon succès», se rappelle-t-il.

Pierre Hamel a quitté Vélo Québec il y a une dizaine d'années pour créer un magazine de course à pied, Kmag, puis un magazine de plein air gratuit, Oxygène. Plus tard, il a récupéré un magazine haut de gamme payant, Nature sauvage.

«J'ai considéré que Géo plein air, c'était une bonne idée complémentaire, raconte M. Hamel. Mais je me suis fait appeler pour me faire dire: "Eh, crime! Tu vas encore dans l'imprimé?"»

C'est que la crise que vivent les médias d'information touche également les magazines.

«Nous avions trois magazines, Québec science, Vélo mag et Géo plein air, raconte Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec. Depuis quatre ans, chaque année, on perdait des revenus publicitaires de 100 000 $, des revenus qui ne revenaient pas. Géo plein air était celui qui était le plus difficile à rentabiliser parce que c'est celui qui avait le plus de concurrence sur le marché.»

Cette concurrence était notamment le fait de magazines gratuits, comme Espaces et Oxygène.

«C'était un casse-tête: comment le ramener à la rentabilité?, se rappelle Mme Lareau. On a reviré ça de tous bords, tous côtés, mais on avait l'impression de se battre contre des moulins à vent. On a décidé de s'en départir, on n'avait plus d'énergie à mettre là-dedans.»

Évidemment, ce n'était pas une bien bonne période pour vendre un magazine. Heureusement, Pierre Hamel s'est montré intéressé.