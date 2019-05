 Une course folle entre Los Angeles et Las Vegas 

La course démarre sur la jetée de Santa Monica, à Los Angeles, et se conclut devant le célèbre panneau «Welcome to Fabulous Las Vegas». Entre les deux? Aucun parcours officiel, aucun ravitaillement, aucun point de contrôle, aucun règlement ou presque, aucune bourse et aucune véritable médaille pour les finissants.

The Speed Project (TSP), course à relais de 340 milles (environ 550 km), est l'un de ces ovnis qui fascinent les coureurs par le cadre qu'il propose et par le défi qu'il impose. Dix membres du club de course Yamajo, établi dans le quartier Petite-Bourgogne, ont justement succombé à l'aventure au début du printemps.

«C'est moi, le coupable, lance David Joseph, cofondateur de Yamajo. J'ai vu des photos sur Instagram il y a deux ans et, tout de suite, je me suis dit: "Wow, il faut vraiment être fou pour faire ça et j'ai envie de faire ça." L'an dernier, on n'était pas sûrs si le club était prêt à relever un gros défi comme ça. Par contre, je l'ai regretté dès que la course a commencé.»

Rendez-vous a donc été pris pour la cinquième présentation au début de ce printemps. David avait déjà abordé le sujet avec plusieurs membres du club.

«Il m'en a parlé il y a deux ans et j'avais déjà vu des photos, raconte Pierre-Alexandre Cardinal. J'avais déjà commencé à faire des ultras et je me suis dit: "Hell yeah, n'importe quand."»

«Je ne connaissais pas, mais je trouvais que c'était malade, souligne Youssef El Maaoua. J'ai immédiatement accroché et j'étais partant tout de suite. J'étais excité, mais en même temps, je savais que ça allait demander de l'organisation et un entraînement l'hiver.»

Effectivement. Il a autant fallu trouver des commanditaires que suivre un programme qui permettrait de tenir le rythme au fil des 550 km. Et avec un hiver particulièrement difficile, les coureurs ont souvent dû se rabattre sur des séances sur tapis roulant ou se rendre dans un stationnement souterrain de Brossard les dimanches matin.

«Les semaines d'entraînement ont été la grande difficulté, précise Marjorie Jean-Louis. On ne voulait pas souffrir durant la course, alors l'idée était d'être le plus entraînés possible. On a mis un gros focus sur la préparation et ça nous a permis de repousser nos limites.»

«En termes de volume par semaine, ça variait entre 60 et 100 km selon les coureurs, précise Youssef. On avait des sprints, de la vitesse et une sortie longue qui incluait de l'intensité. On nous conseillait aussi de faire deux ou trois courses à un rythme plus détendu pendant 45 minutes ou 1 heure.»

«La vallée est à toi»

La première course de TSP s'est déroulée en 2014 avec une seule équipe composée de six membres - quatre hommes et deux femmes. Après une pause en 2015, la popularité et la réputation de l'événement ont vite grandi dans le milieu de la course à pied. Cette année, ce sont 43 équipes, venant d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie ou d'Océanie, qui se sont retrouvées à la fin du mois de mars.