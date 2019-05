 Kentucky Derby: un jockey français sacré au prix d'une controverse 

«C'est la course que tout le monde rêve de gagner», dit-il. S'imposer sur l'hippodrome de Louisville, dans le Kentucky, «c'est comme gagner l'Arc, mieux même», ajoute-t-il en référence au mythique Prix de l'Arc de Triomphe à Longchamp.

Samedi, après deux minutes de course sous la pluie et 20 longues minutes de délibérations, les juges de la plus prestigieuse épreuve des États-Unis ont déclassé le vainqueur et grand favori, Maximum Security, pour avoir gêné plusieurs concurrents, dont le deuxième, Country House, monté par le Français.

«C'est un phénomène, ce jeune gars», affirme en français Derek Lawson, son agent depuis cinq ans. «Quand on voit ce qu'il a réussi à seulement 26 ans et cinq ans de carrière».

Né le 4 août 1992 à Melun, Flavien Prat est un pur produit du hippisme français. Son père, Frédéric, est entraîneur de trotteurs, mais lui préfère le galop et a depuis l'enfance l'«obsession» d'être jockey.

À 14 ans, il intègre l'internat de l'école des courses hippiques AFASEC à Gouvieux. Entre 17 et 23 ans, il passe la saison hivernale en Californie, avant de s'y installer définitivement en 2015.

«Depuis l'internat, j'étais indépendant», raconte-t-il. «C'était facile de partir deux mois (aux États-Unis). J'ai tissé des liens, progressé en anglais. Je n'étais pas dans l'inconnu quand j'ai décidé de partir définitivement».

D'autant qu'en Californie, il «monte de meilleurs chevaux». Mais son début de carrière vacille quand il est victime d'une grave chute en course (plusieurs fractures, un pneumothorax) en septembre 2015. Il reste alors éloigné plusieurs mois des champs de course.

En 2016, il assiste dans les tribunes à son premier Derby. «Je n'avais jamais vu ça, autant de monde, la ferveur, le show à l'américaine», témoigne le lauréat de la 145e édition, dont le cheval, coté à 65 contre 1, était loin d'être favori.

«D'autres courses à gagner»