 Les petits gestes de Jean-Luc Brassard 

« Je suis en train de refaire l'isolation de ma maison. On vit dans un climat nordique et on construit comme en Floride, avec peu d'isolation. Nos murs ne sont pas écoénergétiques, mais on a de l'énergie pas chère, donc on ne se pose jamais la question. Je fais aussi des plans pour réduire la consommation d'eau. Pour les petits gestes, quand vient le temps d'acheter quelque chose, j'y pense deux fois. Comme le livre de Pierre-Yves McSween, en a-t-on vraiment besoin ? »

« Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais on est là. Aussi bien essayer de faire quelque chose ! Sinon, on ne s'en va pas dans la bonne direction. » - Jean-Luc Brassard

On rejoint Jean-Luc Brassard près du lac aux Castors. « Le » Jean-Luc Brassard, champion olympique en ski acrobatique. Il est impliqué dans l'événement depuis le début, il y a quatre ans. Il a recueilli des fonds, il a fait des dons, il a été ambassadeur, il a couru. Aujourd'hui, il est là pour rencontrer les gens, parler de la cause avec eux.

Bienvenue à la course Changer le monde. Un événement organisé par Équiterre et qui se revendique écoresponsable et zéro déchet. On le voit tout de suite avec tous ces gens, tasse à la main, qui s'abreuvent aux grosses bouteilles de la station de ravitaillement. Les collations sont en vrac, le compost et le recyclage, faciles à trouver.

« C'est comme si on pensait que comme on a déjà pollué ou qu'on n'est pas cohérent à 100 %, on ne peut pas poser des gestes, explique Mme Thorpe. Il faut lutter contre ça. Chacun peut aller plus loin. On doit lutter contre le cynisme. Le cynique est paresseux, c'est facile de l'être. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin, on a besoin de se relever les manches. »

Mme Thorpe cible deux actions, que tous peuvent appliquer tout de suite, et dont l'impact serait immédiat. La première : le transport, que l'on doit privilégier actif ou collectif. Bref, trouver une solution de rechange à la voiture. La deuxième : l'alimentation. Chercher les produits locaux, réduire la consommation de viande, rejeter le suremballage.

Elle se permet aussi de suggérer une implication politique. « Sinon, il n'y aura pas de changements. Ce changement collectif doit se transposer dans des changements systémiques. C'est crucial. »

Avec cette course, elle vise la conscientisation des participants en les confrontant à des solutions de rechange. Les tasses réutilisables, le vrac, le seconde main. Même les médailles sont en fait de jeunes pousses. La course a aussi permis de créer un guide pour des événements écoresponsables, gratuit et offert à tous. Il y a plus de 500 courses organisées par année au Québec qui peuvent s'inspirer de ces pratiques.

Prise de conscience

Retour à Jean-Luc Brassard. On voit que l'ancien champion est renseigné, la cause lui a toujours tenu à coeur. La naissance de son enfant n'a fait que renforcer ses convictions.

« Chaque bouteille prend 3 litres d'eau à faire, lance-t-il. On prend de l'eau potable pour créer du plastique qui va contenir beaucoup moins d'eau. C'est un non-sens total. On se dit, d'abord on va mettre un cône de papier. Mais prendre un arbre qui filtre le carbone, le transformer en papier, c'est comme si chaque gobelet consommait 10 litres d'eau. Pour contenir encore moins d'eau qu'une bouteille de plastique. Un autre non-sens. »