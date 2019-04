 Karen Paquin: «comme si j'avais choisi le rugby une deuxième fois» 

Le week-end dernier, Karen Paquin a contribué à la victoire de l'équipe canadienne de rugby à sept lors de l'étape japonaise de la Série mondiale. « Une méchante belle victoire », précise l'athlète de 31 ans, qui venait de passer un an et demi à l'infirmerie en raison d'une blessure à un ménisque. Dans ce texte, la médaillée de bronze aux Jeux de Rio raconte sa convalescence, avec ses hauts, ses bas, ses moments difficiles et ses petites victoires.

Quand j'ai pu courir et refaire des situations de jeu, je me suis sentie comme une petite fille à Noël.

On faisait simplement des deux contre deux sans contact, mais à la fin de l'entraînement, j'avais le sourire fendu jusqu'aux oreilles. C'était en décembre dernier, presque un an et demi après avoir subi une blessure au ménisque qui, dans ma tête, allait se régler en quelques semaines. Elle m'a plutôt empêchée de disputer le moindre match entre août 2017 et mars 2019.

Ça n'a pas été une rééducation comme les autres. Des fois, on te dit que ta blessure va prendre six mois à guérir. Tu donnes alors un gros coup et tu reviens au jeu. Là, il y avait toujours des hauts et des bas. On me disait : « Oh, ne t'inquiète pas, dans trois mois, tu vas être correcte. » Puis, on essayait autre chose, ça ne marchait pas et on me disait : « Dans six ou huit semaines, ça va aller mieux. »

Les moments les plus difficiles, ce sont justement quand ça n'avançait pas et que je n'avais pas de réponses. Tu as alors l'impression d'atteindre un plateau et de ne plus être capable d'avancer. Cela dit, je n'ai pas passé 18 mois à broyer du noir.

***

Ma blessure est survenue en Irlande, lors du deuxième match de la Coupe du monde de rugby à XV en août 2017. C'était une déchirure à un ménisque, qui est une blessure assez classique. Sur le coup, je n'étais pas vraiment nerveuse. Je me disais que la rééducation n'allait pas être trop longue.