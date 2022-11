En route vers la gratuité des produits menstruels

Dans les toilettes publiques, il y a du papier de toilette pour s’essuyer et du savon pour se laver les mains. C’est comme ça, et c’est normal. Et si les serviettes hygiéniques et les tampons faisaient aussi partie de l’éventail des produits offerts gratuitement ? L’idée fait son chemin ailleurs dans le monde… et cogne maintenant aux portes du Québec.