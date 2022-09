Après La bible du vagin, Jen Gunter nous arrive avec la version française de son célèbre Manifeste de la ménopause, un ouvrage à la fois « factuel et féministe », traduit chez Trécarré.

Silvia Galipeau La Presse

Populaire voix du web, la gynécologue originaire de Winnipeg démystifie ici cette mal-aimée « phase », qui n’est d’ailleurs pas une « pause », comme le laisse entendre son nom (« dégoulinant de patriarcat », comme elle dit, ça vous donne une idée du ton).

Le texte, à la fois complice et scientifique, drôle quoique rigoureux, prend par moments des airs de cours de biologie 101. Exemples, ressources et études éprouvées à l’appui. Ce « manifeste » apporte des informations nécessaires à toutes les femmes qui se questionnent encore sur la question : les symptômes, leur cause, comment les gérer, vous saurez tout. Incluant de précieux faits sur les traitements hormonaux.