La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais lance la balado Tout pour être heureux… consacrée à la santé mentale.

Olivia Lévy La Presse

Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, qui se déroule jusqu’au 8 mai, la balado offerte en format vidéo Tout pour être heureux… est l’occasion de parler ouvertement des problèmes de santé mentale, que ce soit la dépression, l’isolement, l’anxiété ou encore les troubles alimentaires.

La balado est animée par Sophie Desmarais, Jasmin Roy et Nathalie Hébert, qui font partager leurs expériences avec leurs invités. Parmi ces derniers, le comédien Patrice Coquereau parle de problèmes d’anxiété, l’actrice et autrice Gabrielle Boulianne-Tremblay relate son épisode de psychose toxique et Jean-François Lacasse se confie sur les hauts et les bas de la dépression.

Ces discussions permettent de sensibiliser aux différents problèmes de santé mentale qui se sont multipliés pendant la pandémie et qui peuvent toucher tout le monde.

Sophie Desmarais, marraine de la Fondation, témoigne de l’importance de parler et de s’entraider dans les moments plus difficiles. La balado est inspirée de son livre Tout pour être heureuse… paru l’automne dernier où elle raconte avoir manqué d’amour et avoir été victime d’intimidation à l’école. « Il faut rappeler que ça peut nous arriver à tous d’avoir des problèmes de santé mentale, ça peut toucher n’importe qui, n’importe quand, quel que soit le milieu social. Les gens ont besoin d’en parler et il faut arrêter de stigmatiser les gens qui sont différents », explique Sophie Desmarais en entrevue.

Il ne faut pas avoir peur de lancer les discussions, de partager sa douleur, c’est important, car ça change tout. Ça fait tellement de bien de parler, j’en suis convaincue. Sophie Desmarais, coanimatrice de la balado

Elle en a fait elle-même l’expérience lorsqu’elle a rencontré pour la première fois l’entrepreneure Nathalie Hébert, qui est agente d’artistes et avec qui elle coanime la balado. « Elle m’a parlé du décès de son père survenu pendant la pandémie et qui a été une immense douleur pour elle, puisqu’elle n’a pas pu l’accompagner. Et je me suis rendu compte en discutant avec elle à quel point le décès de ma mère en 2018 avait été vécu comme un abandon, que je n’avais plus de repères, d’où ma souffrance. C’est simple, ça a été une révélation. Grâce à cette conversation, j’ai compris beaucoup de choses », souligne-t-elle.

Genèse du projet

C’est Jasmin Roy qui a eu l’idée de la balado à un moment où Sophie Desmarais n’était pas, dit-elle, très en forme. « Il y a eu une période d’euphorie lors de la sortie de mon livre, puis j’avoue que j’ai eu un coup de déprime, et c’est à ce moment que Jasmin Roy m’a proposé de faire un podcast sous forme de discussions. Et je vous le dis, ça fait un bien fou de partager sa douleur, d’en discuter ouvertement, d’où l’intérêt de ces conversations. »

Sophie Desmarais espère lancer une autre série de conversations. « On espère que ça va continuer avec toutes sortes de gens, des jeunes, des plus âgés, qui ont envie de discuter. On veut aussi partager ce qu’on en tire de positif, nous, les animateurs. Mon plus grand souhait, c’est que les gens se sentent mieux et que collectivement, il y ait plus d’empathie. »

La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, créée en 2010, a pour mission d’éduquer, de sensibiliser et de contribuer à la recherche de solutions en ce qui concerne les problèmes de violence, de discrimination et d’intimidation dans tous les milieux de vie.