Rebelote, les gyms et studios sont de nouveau fermés pour une durée indéterminée. Mais nul besoin d’attendre leur réouverture pour vous activer. Voici six suggestions pour vous dépenser et vous activer à la maison.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Elles par Victoria Kult : le pouvoir de la communauté

PHOTO OLIVER KULT, FOURNIE PAR VICTORIA KULT Victoria Kult a rassemblé une large communauté autour d’elle avec sa plateforme Elles.

Cinq mille. C’est le nombre de femmes qui participent au « challenge » New Me 2022 de la plateforme Elles par Victoria Kult. Forte d’une vingtaine de formations en entraînement, dont plusieurs axées sur la santé des femmes, Victoria Kult a commencé par offrir de l’entraînement privé il y a huit ans, avant de fonder sa plateforme web. Elle croit que c’est la communauté de femmes qu’elle a bâtie qui fait aujourd’hui sa force. « La communauté n’a cessé de grandir, c’est vraiment un espace inclusif, sans aucun jugement, où tout le monde s’entraide. Je suis vraiment présente et je prends le temps de répondre à tous les commentaires », explique-t-elle. Il n’est pas trop tard pour rejoindre le défi de huit semaines (en promo à 64,99 $), qui comprend cinq entraînements HIIT de 45 minutes par semaine pour le corps en entier, intégrant exercices de musculation et de cardio, 50 recettes originales, santé et appétissantes et l’accès au groupe Facebook privé avec des entraînements supplémentaires en direct.

Ascend : créer de nouveaux rituels

PHOTO FOURNIE PAR ASCEND Ascend veut changer la donne sur le marché avec ses tapis roulants et vélos stationnaires à prix compétitif.

Avec Ascend, Julien Méthot veut se démarquer sur le marché et offrir à tous la possibilité de transporter le gym entre les quatre murs de leur maison, en proposant des tapis roulants, vélos stationnaires et, ultimement, des rameurs et équipements pour la musculation à prix très compétitif. « On fait manufacturer tout nous-mêmes, il n’y a pas d’intermédiaires, pas de détaillants, ce qui nous permet d’obtenir des prix accessibles ; par exemple, notre tapis roulant le moins dispendieux est à 499 $. » Il s’agit d’équipements fonctionnels et sans gadgets technos qui en feraient augmenter le prix inutilement, livrés gratuitement, et qui n’encombrent pas trop l’espace (les tapis sont pliables et sur roulettes). L’entreprise vient tout juste d’être lancée, et son fondateur, aussi derrière les entreprises Montreal Weights et Maddle, croit que l’entraînement à la maison est là pour de bon. « Pour avoir le goût de s’entraîner, il faut limiter les barrières. S’entraîner à la maison fait économiser beaucoup de temps, et avec le télétravail qui risque de s’imposer, les gens ont besoin de créer de nouveaux rituels. »

Mouvement imparfait : tisser son cocon

PHOTO FOURNIE PAR MOUVEMENT IMPARFAIT Mouvement imparfait mise sur la bienveillance et la douceur.

Dans un monde où la performance et la quête du corps parfait sont souvent valorisées, Mouvement imparfait se distingue en choisissant plutôt la bienveillance, la douceur et l’écoute de son corps. La programmation hivernale « Le Petit Imparfait » donne accès à un espace membre où sont ajoutées chaque mois jusqu’à la fin de mars une douzaine de classes (yoga flow, yin, « yogalates », méditation, ateliers), sur diverses thématiques, avec en prime des entraînements audio et un programme de course de 10 semaines par la kinésiologue Catherine Ratel (115 $). Aussi à l’horaire, les « Sages imparfait(e)s », une session de 10 classes de yoga pour les aînés, du 1er février au 1er avril (80 $). « Ce sont des classes qui ont été créées spécifiquement pour les aînés ou encore les gens à mobilité physique réduite, par Béatrice Ayotte, qui est enseignante de yoga mais aussi kinésiologue », explique la cofondatrice Françoise Lapointe. Pour le plaisir de bouger, tout simplement, mais en toute sécurité.

Jimmy Sévigny : la force du mental

IMAGE FOURNIE PAR TRÉCARRÉ La méthode RESET — 28 jours pour changer votre vie !, nouveau livre de Jimmy Sévigny

La motivation est au cœur du nouveau livre La méthode RESET – 28 jours pour changer votre vie ! publié récemment chez Trécarré par l’entraîneur Jimmy Sévigny, bien connu pour sa populaire plateforme web Aktivation. Ce spécialiste de la motivation et ancien obèse morbide qui a décidé de changer sa vie après avoir souffert à 19 ans d’un micro-infractus l’avoue lui-même : il n’est pas toujours motivé. « La pandémie m’a inspiré ce livre, qui aborde en premier lieu la force du mental. Au début de la pandémie, j’ai été un peu pris de panique et je suis tombé bas ; j’avais tout pour m’entraîner à la maison, c’est mon métier, et moi-même, je ne le faisais pas ! C’est la prémisse de RESET : un retour aux sources, une réinitialisation. » L’ouvrage propose un journal de motivation, un plan détaillé de menus (par la nutritionniste Stéphanie Ferland) avec des listes d’épicerie et un programme d’entraînement étalé sur quatre semaines. Et pour ceux qui en veulent plus, rendez-vous sur Aktivation et ses nombreux programmes (aérobie, musculation, step, bootcamp, HIIT, spinning, yoga, etc.). L’abonnement annuel est offert à 99,99 $ en promotion, avec 14 jours d’essai gratuit, et l’ouvrage se détaille 34,95 $.

Acte : flexibilité et multidisciplinarité

PHOTOS FOURNIES PAR ACTE Acte propose d’apprivoiser plusieurs disciplines.

Flexibilité et multidisciplinarité sont les deux pierres angulaires chez Acte, qui propose une plateforme web très bien pensée. Elle offre actuellement 375 classes à la carte (avec des nouveautés régulièrement ajoutées), qui vont de l’entraînement express de 15 minutes à des classes de 30, 45 ou 60 minutes, dans la discipline de son choix : yoga, pilates, barre, entraînement, HIIT, prénatal, cardio boxe… Ceux et celles qui désirent plus d’encadrement peuvent aussi opter pour des programmes alliant deux disciplines, comme boxe et pilates. « Cette année, nous avons ajouté beaucoup de classes d’introduction au yoga ou à l’entraînement, pour aider à développer de bonnes bases et bien comprendre les mouvements », détaille Chanel Riopel, fondatrice. Vous êtes avancé dans votre pratique ? Vous trouverez aussi des programmes à votre mesure, n’ayez crainte ! Pour célébrer son premier anniversaire, Acte offre jusqu’à la fin de janvier des rabais sur l’abonnement mensuel (40 $) ou annuel récurrent (350 $).

Symbiose : du nouveau chez UltimeFit

PHOTO FOURNIE PAR ULTIMEFIT Symbiose, un nouveau programme offert sur la plateforme UltimeFit

UltimeFit, la plateforme web de Nautilus Plus, continue d’être régulièrement garnie de nouveaux programmes. La nouveauté 2022 : le programme Symbiose, par Karine Larose. La kinésiologue y propose 5 séances d’entraînement de 20 à 30 minutes, avec un calendrier de 21 jours. Le programme vise l’amélioration globale de la posture, de la mobilité, de la flexibilité et de la capacité cardiovasculaire et la tonification des muscles, grâce à des cours de « yogalates », cardio HIIT sans saut, barre et pilates, yoga et entraînement de type AMRAP (« As Many Round As Possible »). « Sincèrement, je trouve qu’il s’agit du parfait programme pour le contexte actuel, dans lequel on a besoin de prendre soin de soi avec douceur », estime Mme Larose. Le programme inclut aussi un journal bien-être téléchargeable et un défi à relever chaque jour. L’abonnement, gratuit pour les membres Nautilus Plus, est offert à 19 $ par mois ou 129 $ par année, avec sept jours d’essai gratuit.