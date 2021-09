Santé

Les cas d’encoprésie en hausse avec la pandémie

L’incontinence fécale, appelée encoprésie, et qui affecte les enfants dès l’âge de 4 ans, est taboue. Pourtant, elle entraîne beaucoup de souffrances et de honte dans les familles. La pandémie, et la hausse du temps passé devant les écrans, semble avoir exacerbé ce problème.