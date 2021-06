Santé

En Russie, les airs s’ouvrent à des enfants handicapés

(Saint-Pétersbourg) Démarche incertaine et grand sourire aux lèvres, Marian Dolik, 13 ans, entre dans un simulateur de chute libre et se balance quelques secondes plus tard entre ciel et terre, laissant derrière lui les limites dues à sa paralysie cérébrale.