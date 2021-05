PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Les membres de la troupe jouent des personnages qui tombent tour à tour et par hasard sur une mystérieuse boîte. Nabil Zehni personnifie un homme de la campagne qui se perd dans la ville et qui se rappelle le conseil de son père. « Ça m’apporte la confiance en moi, confie l’homme de 42 ans. Ça me permet aussi d’acquérir des habiletés sociales et de me décompresser. » Nabil vient de commencer un programme de réinsertion en emploi. Son rêve : étudier à l’université pour devenir designer d’intérieur.