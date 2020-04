Santé mentale: plus fragiles face à la crise

Alors qu’on exhorte les gens à rester à la maison, ceux et celles qui souffrent de problèmes de santé mentale sont doublement affectés. Ils seraient autour de 325 000 connus des intervenants, a déclaré la ministre de la Santé, Danielle McCann, en point de presse mardi. Et c’est sans compter ceux et celles qui sont en attente de diagnostic. Privés de contact avec leur réseau, forcés de consulter par téléphone ou par écran interposé quand c’est possible, ils sont encore plus vulnérables. Les ressources s’organisent pour répondre à leurs besoins, mais les intervenants ne cachent pas leur inquiétude quant aux effets à long terme de cette pandémie sur une population déjà fragile.