Dimanche, le gouvernement a demandé de fermer tous les spas, saunas et centres d’entraînement de la province. Même si les petits centres d’esthétique et ceux offrant des services de massothérapie ne sont pas visés à ce jour par la mesure, la plupart ont décidé de fermer leurs portes de façon préventive.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Au ministère de la Santé et des Services sociaux, Robert Maranda, responsable des relations avec les médias, nous confirme que « pour le moment, les petits commerces, comme les commerces qui offrent des soins esthétiques […] ne sont pas visés par l’ordonnance de fermeture ». Cela dit, ajoute-t-il, les mêmes recommandations s’appliquent en ces temps de distanciation sociale : limiter les contacts sociaux et rester à la maison le plus possible. Comprendre : ce n’est sans doute pas le moment pour rafraîchir votre manucure ou vous réserver un massage à quatre mains.

Dans ce contexte, pas étonnant qu’une entreprise comme The Ten Spot, qui offre des services de soins des ongles, d’épilation et d’autres soins de beauté, ait décidé de fermer les portes de ses trois emplacements (Mile End, Westmount, Griffintown) « jusqu’à nouvel ordre », selon une publication faite sur les réseaux sociaux.

Même son de cloche du côté de Rouge Nail Bar, qui ferme temporairement ses salons de la rue Saint-Denis et du DIX30, ainsi que chez Espace Nomad, boulevard Saint-Laurent, qui offre normalement plusieurs types de massage et soins. « Dû à la proximité entre les employés et tous les gens qui viennent nous rendre visite, nous avons décidé de prévenir plutôt que guérir », a écrit l’entreprise sur sa page Facebook.

Et les hôtels ?

Les grands hôtels de la région montréalaise semblaient tous se conformer aux demandes gouvernementales. Le Spa St. James, dans le Ritz-Carlton Montréal, est fermé pour « au moins deux semaines ». « On ne veut pas que le public prenne des risques », explique Karine Idrissi, attachée de presse.

PHOTO FOURNIE PAR FOUR SEASONS MONTRÉAL Au Four Seasons Montréal, la prudence est de mise : le spa ainsi que la piscine, le gym et les saunas sont fermés.

Au Four Seasons Montréal, si l’hôtel poursuit pour l’instant ses activités, le spa ainsi que la piscine, le gym et les saunas « sont fermés jusqu’à nouvel ordre ».

Les demandes du gouvernement sont claires, et je pense que pour le bien-être de nos employés et de nos invités, c’est la chose à faire. Marlène Joubert, directrice des relations publiques du Four Seasons Montréal

Amerispa possède une quinzaine de centres de santé et beauté au Canada, dont plusieurs situés dans des hôtels et centres de villégiature. Au moment d’écrire ces lignes, l’entreprise nous avait confirmé avoir cessé ses activités aux Amerispa Spa Nordique Morin-Heights, Cantley et Château Bromont, et fermera ses Moment Spa — son appellation distincte réservée aux spas situés dans les hôtels Fairmont (Tremblant, Manoir Richelieu, Château Frontenac et Le Reine Elizabeth) — dès ce mardi matin. Pour l’instant, nous dit-on, seuls quatre centres de santé-beauté Amerispa situés dans l’environnement immédiat d’hôtels et de centres de villégiature demeurent ouverts. Ces derniers ont une capacité maximale de 15 clients à la fois, et ce, dans des salles séparées.