Troubles d'anxiété: 570 km de peurs à combattre

La Presse La Presse Suivre @aruelmanseau Le comédien, auteur et conférencier Patrice Coquereau a entrepris hier, Pas à Pas, un voyage de six semaines de marche au profit de Phobies-Zéro et de projets qui abordent l'anxiété. Il longera la route 132, de Longueuil à Rimouski, pour aider ceux qu'il croisera à apprivoiser les troubles anxieux.

Un poncho pour les orages, un chasse-moustiques contre les piqûres, des chaussettes de soie pour les journées chaudes... Son sac est rempli. Son ventre aussi, de papillons de fébrilité. Mais, pour franchir à la marche les 570 km séparant Longueuil et Rimouski, c'est de son bagage que Patrice Coquereau aura le plus besoin. « Mon parcours a été très chaotique. J'ai souffert d'enfermement, de psychoses, de chaos, etc. Mais à travers tout ça, j'ai appris à faire face à mes peurs. D'où le Pas à Pas », explique le comédien. Pour vaincre un trouble anxieux, le plus difficile est souvent de faire le premier pas ; Patrice Coquereau en sait quelque chose. Il a abordé les hauts et les bas de son propre parcours de guérison dans un livre publié il y a cinq ans, Guérir à gorge déployée, et il donne des conférences sur l'anxiété depuis.

« Ce que je constate sur le terrain, y compris chez les plus jeunes, c'est que l'anxiété - à différents degrés et sous différentes formes - est omniprésente. Et même si on en parle de plus en plus, ça reste tabou, délicat à aborder dans notre monde de performance. » - Patrice Coquereau, comédien, metteur en scène, auteur et conférencier

Partout où il passe en tant que conférencier, il dit observer l'effet dévastateur du « festival de la comparaison, du résultat, de la performance ». « Maintenir son ego, être aimé, validé... c'est vieux comme le monde, c'est partout, et c'est anxiogène », avertit celui qui aimerait que l'authenticité reprenne ses droits dans un monde faussement aseptisé de défauts et d'échecs. « Pourquoi, quand quelqu'un nous demande comment on va, on ne dirait pas quand ça va mal, tout simplement ? Des fois, ça donne une qualité de présence insoupçonnée et on entre dans quelque chose de vrai, fait-il remarquer. On n'a pas idée des histoires personnelles des gens qui nous entourent, dans les transports en commun, au travail, à l'école... » Il aime penser que « nous sommes tous des livres, et qu'on ne voit que la couverture ». « Pourquoi voir l'autre non pas comme un compétiteur potentiel, mais comme quelqu'un qui va agrémenter notre parcours ? »

Agrandir « La vie, ce n'est pas un conte de fées. C'est un lieu d'apprentissage, c'est l'école du courage », dit Patrice Coquereau. PHOTO ANDRÉ PICHETTE, LA PRESSE