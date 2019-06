De la lumière après le cancer

« Je me suis dit : ça m'a donné tellement de bonheur, on a tellement ri, tellement fait de jeux absurdes avec les mots, on s'est encouragé dans nos textes, je leur dois bien ça. »

Ses premiers pas aux ateliers d'écriture destinés aux personnes atteintes de cancer, France Renaud les a faits à titre de participante. Trois mois durant, elle allait discuter et écrire avec d'autres personnes qui, comme elles, venaient de traverser une chimiothérapie. Ce qu'elle en garde ? Du plaisir. « On ne parle pas de la maladie [dans ces ateliers], explique-t-elle. On essaie de s'élever au-dessus de la maladie. »

Les auteurs ont deux points en commun : ils ont tous été traités en oncologie au CHUM et aucun d'entre eux n'était écrivain. Dans le groupe, il y avait entre autres une ingénieure, un journaliste, une animatrice radio, une conseillère en vin et une infirmière. France Renaud a tenu à ce livre d'écriture « résiliente » pour montrer qu'il y a du talent partout.

Prendre la plume dans un tel contexte est une manière de vivre autant qu'une façon de réfléchir à sa vie.

Ce qui frappe en parcourant ce recueil, c'est la lumière qui en jaillit. La maladie en est, curieusement, presque absente. « On s'est forcé pour écrire sur la maladie », lance en riant l'animatrice des ateliers. L'un des participants a même trouvé la force d'en rire. Serge Cloutier signe en effet un texte à l'humour fin où il évoque la recherche d'un colocataire non fumeur. « Il y a assez de moi qui en grille une de temps en temps. On ne va pas s'empoisonner quand même », écrit-il.

Ce monsieur est décédé. D'un cancer causé par la cigarette.

On sent dans ces pages un regard neuf posé sur la vie, de la solitude aussi, mais surtout un grand besoin d'amour : en donner comme en recevoir. On devine que certains textes émanent d'exercices au thème imposé, mais chacun a sa couleur et sa personnalité. Son propre souffle, son propre battement. « C'est une démarche ouverte sur la vie », résume France Renaud.

Il est possible de se procurer le livre auprès de la Fondation Virage : 514 890-8000, poste 28139 ou virage@viragecancer.org