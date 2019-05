Le sucre, nouvel ennemi du vin ?

Les Québécois ont longtemps raffolé du vin doux et du porto. Plus maintenant. Le taux de sucre résiduel dans le vin est devenu l'une des principales préoccupations des consommateurs. Mais peut-être pas pour de bonnes raisons...

« On a réduit la teneur en sucre résiduel du rosé [seulement 2 g par litre] pour le Québec, écrit Eric Nixon, directeur chez Malivoire. On a créé cette version personnalisée au goût des consommateurs québécois qui aiment les vins plus secs. »

Est-ce que les Québécois aiment vraiment les vins plus secs ? Difficile de savoir. Il est vrai que le vin californien Ménage à trois, qui contient 13 g de sucre par litre, et le rosé Gallo (38 g de sucre) ne trônent plus au sommet du palmarès des ventes, mais ils ne sont pas bien loin. Et des rouges assez doux figurent encore parmi les plus appréciés (voir tableaux). Le soudain intérêt pour le sucre résiduel ne serait donc sans doute pas simplement une question de goût.