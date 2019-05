L'audition sous la loupe

Chez les 18-24 ans, un jeune sur trois écoute sa musique à un volume trop élevé et endommage ainsi irrémédiablement son ouïe, alors que 22 % de la population de 15 ans et plus déclare éprouver un trouble de l'audition.

Pour sensibiliser la population à cet enjeu et aux différents problèmes liés à l'audition, des tests de dépistage seront offerts gratuitement aujourd'hui dans plus de 200 établissements partout dans la province.

Pour plus d'information : http://journee-audition.ca