Un brillant à lèvres pour 10 $ ? C’est possible et nous l’avons testé.

Ce nouveau brillant à lèvres Milky Jelly de Quo Beauty est offert dans un choix de 10 couleurs, des plus claires aux plus rosées et aux teintes plus foncées. On applique sur les lèvres généreusement.

On apprécie ce gloss car il ne colle pas, il hydrate et brille, en plus d’être 100 % végétalien et surtout offert à un prix très abordable.

Les produits Quo Beauty sont en vente exclusivement dans tous les Pharmaprix du Québec.

Brillant à lèvres Milky Jelly de Quo beauty, 10 $