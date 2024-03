Les Petits Frères ont ouvert une deuxième boutique avenue du Mont-Royal et proposent des vêtements, accessoires, bijoux et objets de décoration de seconde main. Dès qu’on entre dans la boutique, on remarque que tous les vêtements sont classés par couleur, ce qui est très ingénieux et visuellement très agréable.

« On est très instagrammables ! C’est beau et c’est surtout très pratique », lance David Starck, directeur des activités commerciales de l’organisme à but non lucratif. « Les pièces sont uniques, et en les classant par couleur, il y a une unité. Il faut fouiller, mais ça permet de trouver de vrais petits trésors », dit-il. Et c’est pour une bonne cause, car 100 % des bénéfices de la boutique sont reversés à la Fondation Les Petits Frères qui, depuis 1962, a pour mission de contrer l’isolement des personnes âgées. « Les aînés sont jumelés à des bénévoles, ils assurent une présence, ils discutent avec eux et apportent du réconfort. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La boutique Les Petits Frères, avenue du Mont-Royal

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE On peut y acheter différents objets.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Cent pour cent des bénéfices de la boutique sont reversés à la Fondation Les Petits Frères. 1 /3





« La boutique rue Gilford est une institution depuis 40 ans, mais on voulait être dans une rue plus commerçante comme Mont-Royal. La boutique sert aussi à créer un lien social, il y a des gens du quartier qui viennent discuter, on a des clients qui viennent tous les jours », explique David Starck. On peut donner vêtements, objets, bijoux et livres à la boutique du 1380, rue Gilford tous les jours de 9 h à 18 h ou simplement les déposer dans le grand conteneur qui se trouve devant.

« Il y a un vrai engouement pour les vêtements et objets de seconde main. Toute la population est désormais conscientisée au fait qu’on peut consommer différemment et qu’il est possible de donner une seconde vie à des vêtements, des livres et des bijoux. Il y a les histoires à travers les objets, leur parcours de vie, qui sont aussi à explorer car ils évoquent des souvenirs d’une époque révolue », croit David Starck.

Consultez le site des Petits Frères