Après les livres, les chroniques, puis les petits plats congelés, la docteure en nutrition Isabelle Huot se lance ces jours-ci dans les produits de beauté. Dès jeudi prochain, ses produits baptisés Nu.rish, naturels, véganes, à base d’ingrédients locaux et fabriqués à Montréal, seront en vente dans de nombreuses pharmacies de la province.

Pour marquer le coup, la dynamique entrepreneure, qui publiera prochainement son 17e livre (« Je m’arrête à 20 ! », promet-elle en riant) fait la tournée des Jean Coutu, de Québec à Laval en passant par Saint-Bruno et Trois-Rivières, pour aller à la rencontre de ses clients, faire tester ses petits pots, et faire découvrir ses nouvelles textures.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les produits Nu.rish

Quatre nouveaux produits à base de raisin, grenade et camerise du Québec seront lancés dans un premier temps : un baume et un gommage à lèvres (inspirés des produits Laneige, à 25 $ chacun), ainsi qu’un gel exfoliant pour le corps et un lait hydratant et apaisant (35 $ chacun). Des soins pour le visage sont en préparation pour l’an prochain, chuchote-t-on.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Isabelle Huot a toujours rêvé d’avoir sa gamme de produits de beauté.

Nous l’avons rencontrée à ses bureaux de L’Île-des-Sœurs cette semaine pour comprendre quelle mouche l’avait piquée pour qu’elle se lance dans ce énième créneau. « Je ne peux pas croire qu’à mon âge, je lance une start-up, ce n’est pas possible, s’étonne-t-elle elle-même. Mais quand on est tellement passionné, on trouve le temps ! », sourit celle qui travaille par ailleurs déjà « sept jours sur sept », qu’on voit et qu’on entend régulièrement dans tous les médias. À preuve, quelques minutes avant notre rencontre, elle était en tournage !

« Quand on est entrepreneure, on ne peut pas arrêter les projets », poursuit-elle, sans cacher que l’alimentation a connu de meilleurs jours et que le prêt-à-manger n’est finalement pas la manne escomptée. D’où la diversification, vers des produits qu’elle affectionne particulièrement (« Ma mère avait ses ampoules Estée Lauder sur son lit de mort ! ») et qu’elle rêve de créer depuis longtemps, comprend-on. « Un jour, j’aurais ma gamme, s’est-elle toujours dit, mais il y a beaucoup de concurrence... »

Sa force ? « Je suis docteure en nutrition, je connais les vertus des aliments pour l’organisme, ces mêmes ingrédients ont aussi des vertus pour le corps. » C’est ainsi qu’elle a choisi d’inclure, oui, les raisins et la grenade, mais aussi la camerise du Québec, « un petit fruit méconnu, extrêmement riche en vitamines C et A, c’est un cocktail d’antioxydants, et on ne l’utilise pas en cosmétique ». C’est d’ailleurs ce qui la distingue de la concurrence, et Dieu sait si concurrence il y a : « C’est une gamme naturelle qu’on pourrait presque manger qui allie la nutrition à la beauté », résume-t-elle.

En pharmacie à partir du 21 mars

Consultez le site d’Isabelle Huot

Consultez le site de Nu.rish