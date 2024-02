Améliorer la routine quotidienne sous la douche avec des produits de qualité et à des prix accessibles, c’est la mission de Maria et Charles Desmarais, fondateurs de la marque Athena Club.

Le couple de Montréalais, qui vit à New York, propose des produits de soins corporels avec des emballages aux couleurs pastel – rose, bleu, jaune – qui retiennent l’attention. Il y a la crème nettoyante, la lotion corporelle hydratante, le déodorant, la mousse à raser et l’ensemble de rasoirs très pratique qui vient avec un crochet mural magnétique.

Les parfums sont frais et légers, pamplemousse, fleur d’oranger, noix de coco, rose et pivoine, avec des ingrédients naturels comme l’huile d’avocat, l’huile d’argan, de l’abricot et du jus de feuilles d’aloès. « On a développé nos produits avec des spécialistes, des médecins et des designers industriels, pour avoir la meilleure gamme de soins corporels possible, un produit meilleur pour soi, plus beau, plus écologique, à un prix très abordable », explique Maria Desmarais en entrevue téléphonique.

PHOTO FOURNIE PAR ATHENA CLUB Les produits de soins corporels Athena Club : déodorant, 14 $, lotion corporelle hydratante, 16 $, ensemble de rasoirs, 14 $, crème nettoyante, 15 $

Cette dernière constate qu’il y a un changement chez les jeunes consommateurs : très informés, ils sont à la recherche d’un produit différent de ceux utilisés par leurs parents. « Ils font d’autres choix, plus personnels, plus écologiques, dit-elle. La particularité de nos produits, c’est qu’ils sont sans parabènes ni sulfates, sans colorants ni additifs, sans cruauté, ils ne contiennent que des produits naturels, les emballages en carton sont entièrement recyclables tout comme nos bouteilles de savon. » Maria Desmarais précise que le nom Athena signifie à ses yeux la femme moderne et Club symbolise la communauté qu’elle est en train de créer sur le web. La marque Athena Club a d’abord été lancée sur l’internet, puis distribuée aux États-Unis en 2023 chez Target et, depuis le 15 février, toute la gamme est en vente au Québec, chez Jean Coutu, Brunet et Walmart.

Consultez le site d’Athena Club