Célébrer ses 10 ans sur l’avenue Laurier

Pour souligner leur 10e anniversaire, Desloups et Manik Fashion s’installent sur la chic avenue Laurier jusqu’en décembre. Nichée dans le petit local anciennement occupé par la bijouterie Argent Tonic, la boutique éphémère Manik Fashion présente les créations de la designer et artiste Manika Gaudet, les manteaux de Desloups, ainsi que quelques produits des marques québécoises Nemrac, Delinor et Créations Gamma.

Ayant étudié ensemble à l’École de mode du Campus Notre-Dame-de-Foy, Manika Gaudet et Isabelle Deslauriers, fondatrice de Desloups, se sont liées d’amitié, ce qui se traduit par diverses collaborations, dont celle-ci, pour faire connaître leurs produits à la clientèle de l’avenue Laurier Ouest.

« Sur toutes les grandes avenues, on voit à quel point les boutiques locales et les produits locaux disparaissent parce que les loyers sont tellement chers, déplore Manika Gaudet. Pour de petits designers, ce sont des sommes importantes à soutenir pour des périodes parfois très mortes. » « Ce qui est le fun avec les pop-up, c’est que ça permet d’être au bon endroit au bon moment », poursuit Isabelle Deslauriers.

Les deux designers, qui ont quitté un emploi dans l’industrie de la mode pour lancer leur marque, parlent d’adaptation comme clé pour durer. Il y a deux ans, Isabelle Deslauriers a élargi sa gamme de manteaux en y intégrant des parkas. De trois styles à l’origine, son offre de parkas a doublé. Elle continue aussi de miser sur les chics manteaux en laine doublés qui sont à la base de sa marque. « L’ADN de ma compagnie, ce n’est pas de faire de gros puffers. Je laisse ça aux autres. Je veux faire des manteaux près du corps, ajustés. »

L’identité de Manik Fashion passe quant à elle par la peinture sur vêtements réalisée par Manika Gaudet. Chaque saison, la créatrice et styliste propose une collection de prêt-à-porter, dans des coupes qui peuvent convenir à différentes silhouettes. Tous ses vêtements ne sont pas fabriqués au Québec, mais elle y aspire. Manika égaie une partie des morceaux de peinture acrylique avec une base de textile, résistante au lavage. L’autre partie demeure un canevas vierge, à personnaliser selon les goûts des clientes. « Je vais à l’inverse des compagnies de masse où tu amènes tout le monde dans les mêmes tendances, j’aime amener les gens vers leur propre essence », affirme-t-elle. Les clients peuvent aussi lui apporter leurs propres vêtements pour les métamorphoser. Adieu, veston noir sans personnalité !

136, avenue Laurier Ouest, Montréal

Valérie Simard, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LA COSMOPOLITAN FASHION WEEK Le designer Franck Gnamien de la Côte d’Ivoire participera au défilé de l’International Black Expo Design, un volet de la Cosmopolitan Fashion Week.

La mode sous toutes ses cultures

La richesse et la diversité culturelle seront mises de l’avant lors de la Cosmopolitan Fashion Week dont l’évènement-phare se tiendra le 4 novembre au musée MEM – Centre des mémoires montréalaises. Des créations de plus d’une douzaine de designers locaux et internationaux seront présentées, dont celles des Montréalais Juan Iskandar et Krystèle Gueyaud de KRYKOU, de Mildred Lawrence-Tamssot de Hot Needle Designs à Niagara Falls, de la Sénégalaise Lahad Gueye et de l’Algérien Samir Kerzabi. La soirée, ouverte au public avec l’achat de billets, s’articule autour de trois volets : le Fashion Show Monde, le Panamericana Runway, consacré aux créateurs hispaniques contemporains, et l’International Black Expo Design, consacré au design afrocontemporain. La soirée se terminera en musique avec les prestations de DJ.

Valérie Simard, La Presse

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB PRINCESSE & DRAGON Foulard en laine mérinos, 180 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB PRINCESSE & DRAGON Foulard vert, 160 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB PRINCESSE & DRAGON Foulard en laine mérinos, 195 $ 1 /3





Les nouveaux foulards Princesse & Dragon

Des couleurs vives et de jolis imprimés, c’est le secret des foulards luxueux Princesse & Dragon. La créatrice montréalaise et fondatrice de la marque France Dechberry estime que le foulard est plus qu’un simple accessoire parce qu’il change véritablement notre allure. La nouvelle collection est composée de doux foulards faits de matières naturelles, laine mérinos, coton, soie et lin. Les couleurs sont vives et contrastées, rouge, vert, jaune, rose et orange, qui font du bien au teint. Et les motifs géométriques très dynamiques donnent du style.

Olivia Lévy, La Presse

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE NARS Le mascara Climax de Nars, 33 $

Le mascara Climax de Nars

Un mascara qui ne fait pas de paquets ? C’est ce que promet le mascara Climax de Nars, et on peut dire que c’est mission accomplie ! La brosse aux poils texturés de ce mascara apporte un volume aux cils, tout en restant léger, sans faire de bavures. Le secret ? Il serait dans la formule d’hydratation à la texture de crème fouettée qui relève les cils, sans faire de paquets. La marque Nars est reconnue pour nommer de manière provocatrice ses produits, comme Orgasm ou Afterglow et ici Climax… est-ce qu’on atteint le Climax ? À vous de juger.

Mascara Climax de Nars, en ligne ou chez Sephora, 33 $

Olivia Lévy, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR AVEENO Nettoyant visage et corps

PHOTO FOURNIE PAR AVEENO Gel-crème visage et corps 1 /2



Des soins tout en douceur, pour les plus grands

Les enfants à la peau délicate et sensible ont maintenant des produits qui leur sont spécialement destinés chez Aveeno, avec la nouvelle gamme Kids. Le nettoyant visage et corps, légèrement parfumé, contient les mêmes ingrédients nourrissants et si appréciés de la gamme Aveeno Baby, à base d’avoine naturelle. Doux pour les yeux, ce savon liquide n’assèche pas la peau, en plus d’être hypoallergénique et exempt de parabènes, phtalates et autres agents conservateurs. Pour une protection supplémentaire (très utile en cette période de l’année), le gel-crème visage et corps s’est avéré hydratant sans pour autant être gras – idéal, donc, pour les enfants qui n’aiment pas la sensation d’une crème sur leur peau !

À partir de 10,99 $, en ligne et en pharmacie

Laila Maalouf, La Presse