Les tenues de Madonna pour The Celebration Tour

Madonna a une allure inimitable et c’est avec style qu’elle a fait son retour sur scène avec sa tournée The Celebration Tour qui a débuté à Londres le 14 octobre. En attendant de la voir au Centre Bell de Montréal les 18 et 20 janvier 2024, ses tenues retiennent l’attention. La reine de la pop a travaillé encore une fois avec Jean Paul Gaultier qui avait marqué les esprits en 1990 avec la célèbre robe bustier conique, pour sa tournée Blond Ambition. Cette fois, le couturier français a réinventé une robe bustier noire, brillante, incrustée de cristaux noirs, en hommage à leurs années de collaboration. Madonna porte aussi une spectaculaire combinaison noire scintillante signée Versace, tout comme sa fille Estere lors de sa prestation sur Vogue. Le directeur artistique de Vetements, Guram Gvasalia, a lui aussi créé un bustier de dentelle que Madonna porte avec un short et des chaînes argentées.

Olivia Lévy, La Presse

PHOTO GEORGE PIMENTEL, FOURNIE PAR CAFA Ifigenia Hill, cofondatrice et directrice de Ia création de LAMARQUE, lauréate du prix du Créateur de l’année mode féminine

PHOTO GEORGE PIMENTEL, FOURNIE PAR CAFA Les fondateurs d’École de pensée, Marc-André Garand, Julien Gauthier et William Lessard, ont reçu le prix du Créateur de l’année mode masculine.

PHOTO GEORGE PIMENTEL, FOURNIE PAR CAFA Justin R. Saunders, fondateur de JJJJound, gagnant du prix du Designer canadien international 1 /3





La mode québécoise célébrée aux prix CAFA

Deux marques québécoises, École de pensée et LAMARQUE, ont raflé les honneurs dans les catégories « Créateur de l’année », mode masculine et féminine, des 10es Canadian Arts & Fashion Awards (CAFA). Remis le 14 octobre dernier à Toronto lors d’un gala animé par la drag-queen Brooke Lynn Hytes, ces prix récompensent les talents de l’industrie de la mode canadienne. Le créateur Justin R. Saunders, fondateur de JJJJound, a pour sa part reçu le prix du Designer canadien international. Établi à Montréal, Justin R. Saunders s’est fait connaître par le tableau d’inspiration numérique qu’il a créé en 2006. Depuis, il commercialise sa propre gamme de vêtements et accessoires et a collaboré avec plusieurs marques établies, notamment Kanuk, Vans et Reebok. Parmi les autres lauréats, on trouve Rudsak (prix de la Marque de vêtement d’extérieur de l’année), le président du conseil et chef de la direction de Canada Goose, Dani Reiss (Prix d’excellence), la fondatrice de Knix, Joanna Griffith, et la conservatrice d’Indigenous Fashion for SWAIA, Amber-Dawn Bear Robe (prix Changemaker), ainsi que la créatrice de mode et militante pour la diversité Aurora James (prix Vanguard pour l’avant-garde).

Valérie Simard, La Presse

PHOTO SAMUEL PASQUIER, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE MARIE-ÈVE LECAVALIER La designer de mode Marie-Ève Lecavalier, fondatrice de Lecavalier, a créé 16 montures de lunettes en collaboration avec New Look.

PHOTO SAMUEL PASQUIER, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE MARIE-ÈVE LECAVALIER Par leur forme, certaines montures ont un look futuriste.

PHOTO SAMUEL PASQUIER, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE MARIE-ÈVE LECAVALIER La collection comprend aussi des lunettes de soleil.

PHOTO SAMUEL PASQUIER, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE MARIE-ÈVE LECAVALIER Marie-Ève Lecavalier, deuxième à partir de la gauche, pose avec les mannequins. 1 /4







Une collection de lunettes signée Lecavalier

New Look a lancé mardi dernier une collection de lunettes créée en collaboration avec la créatrice de mode québécoise Marie-Ève Lecavalier, lauréate du prix CAFA de la Créatrice de mode féminine de l’année en 2022. On reconnaît dans cette sélection de montures le mélange d’audace et de classicisme qui caractérise le travail de la designer. Certains modèles ont un petit côté futuriste avec leur forme géométrique assumée. La collection comprend 16 modèles de lunettes, ordinaires ou solaires, pour la plupart offertes en trois ou quatre couleurs.

Valérie Simard, La Presse

Testé et approuvé : gommage capillaire au spa

PHOTO TIRÉE D’INSTAGRAM Le nouveau gommage Scrub, de la gamme Head Spa, signée René Furterer, ainsi que deux concentrés (apaisant ou énergisant, au besoin) de la collection

Après le gommage du corps et du visage, la nouvelle tendance est ici : dans le gommage du cuir chevelu. René Furterer propose en ce sens un nouveau gommage purifiant naturel au charbon végétal, dans sa nouvelle gamme Head Spa. Si ce Scrub aux huiles essentielles et au sel marin est offert en salon (et en ligne), il est aussi possible de vivre l’expérience totale de spa capillaire.

C’est ce que proposent entre autres Les Garçons coiffeurs, boulevard Saint-Laurent, qui disposent aussi d’un spa inspiré de celui de la marque, une pionnière en la matière, boulevard des Capucines à Paris.

Dans une ambiance à la fois détente, santé et beauté, ce rituel de deux heures commence par une minutieuse analyse du cuir chevelu à l’aide d’un microscope capillaire (dit : capilliscope) pour établir un diagnostic : cuir gras, cuir sec, chute de cheveux, pellicules, c’est ici que l’on détermine le soin personnalisé à venir. Pourquoi vos cheveux tombent, les conséquences d’un excès de sébum, et comment rétablir un équilibre, vous saurez tout. Suivent ensuite, et selon le traitement, une huile de karité pour nourrir les longueurs, un apaisant et savoureux massage de tête et du cou, et enfin ledit gommage, à base d’une pâte grise, assez rafraîchissante, merci. Un shampoing équilibrant complète le doux rituel, sans oublier le sérum apaisant à base d’eucalyptus et de menthol, pour une impression de fraîcheur assurée, au solide goût de revenez-y. Un soin santé pour une tête allégée, et des cheveux vivifiés, qui fait un immense bien. On y revient, ou on offre l’expérience en cadeau, sans hésiter.

Scrub Head Spa, René Furterer, 62 $ pour 150 ml

Rituel de deux heures : 95 $ (femmes, cheveux mi-longs, 80 $ pour les hommes)

Rituel express (30 min, sans diagnostic capillaire) : à partir de 40 $

Silvia Galipeau, La Presse