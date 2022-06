Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Mission : réhydratation

Vous avez les traits tirés par la fatigue de cette fin d’année scolaire ? Les premiers rayons de soleil n’ont pas été tendres avec vos pommettes ? Bref, votre peau a soif, et archisoif ? C’est un traitement d’hydratation qu’il vous faut. Mieux : d’ultra-réhydratation ! C’est ce que propose le masque réhydratant de nuit signé Kiehl’s, lancé l’hiver dernier, qu’on trouve finalement plus utile depuis l’arrivée des beaux jours. Sa formule concentrée (à base de 10,5 % de squalane, l’ingrédient miracle de la crème vedette de la marque, Ultra Facial) aide en effet à restaurer la barrière cutanée, réduisant la sécheresse visible et hydratant la peau jusqu’à trois jours après l’utilisation. Et ça marche : la peau reste nourrie, douce et plus souple au toucher, sans ce désagréable sentiment de tiraillement, longtemps après le traitement. Bonus : peut être utilisé, au choix, en masque de nuit (parce que la peau perd de l’eau pendant notre sommeil, le saviez-vous ?), en traitement de 15 minutes ou simplement en guise de crème nettoyante. Bref, la formule est hybride et polyvalente, à utiliser selon les besoins de chacun !

50 $, en vente en ligne, en boutique Kiehl’s et dans différents magasins spécialisés

Silvia Galipeau, La Presse

Nettoyer et démaquiller sans irriter

PHOTO FOURNIE PAR URIAGE Le fluide dermonettoyant, dernier ajout à la gamme Roséliane par Uriage

La marque française Uriage propose généralement de très bons produits enrichis d’eau thermale qui conviennent à tous les types de peau. C’est particulièrement vrai avec sa gamme Roséliane, spécialement conçue pour les peaux sensibles, sujettes aux rougeurs. On aime beaucoup la crème de jour — idéale pour traîner dans votre trousse de voyage avec son petit format de 40 ml — et le fluide dermonettoyant, dernier ajout à la gamme, avec sa texture gel-crème au parfum floral délicat, qui permet de démaquiller et nettoyer en douceur (oui, même le mascara !). Nul besoin de rincer le produit, même si nous préférons passer une lingette humide sur notre visage après l’avoir utilisé. Des extraits de plantes comme le noyau d’abricot ou l’extrait de fleurs de calendula ou de mauve permettent de garder la peau apaisée.

22 $ (250 ml), offert en ligne et dans certaines pharmacies

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Oser le rouge

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LANCÔME Absolu Rouge Drama, par Lancôme

Avec le port du masque, nous sommes nombreuses à avoir laissé tomber le rouge à lèvres. C’est le temps de renouer avec cette coquetterie, pour celles qui ont envie ! On utilise depuis un bon moment l’encre à lèvres Absolu Rouge Drama par Lancôme qui, oui, tient bon même sous un masque — si jamais vous avez à prendre les transports en commun ou autre ! Il s’étend comme un charme et d’un seul geste avec sa brosse courbée brevetée, en forme de pétale ; sa texture, ultra-fluide, sèche rapidement, et la couleur est très pigmentée, avec un fini semi-mat très en vogue. Il laisse les lèvres douces et sa couleur tient plusieurs heures. Le rouge est proposé en 17 teintes. Notre préférée ? Le rouge pimpant French Bisous !

45 $, en vente exclusivement en ligne

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Un sérum tout léger

IMAGE FOURNIE PAR LISE WATIER Le sérum probiotique haute hydratation de Lise Watier

Ce sérum probiotique haute hydratation de Lise Watier a une texture fluide et fraîche, très agréable lorsqu’on l’applique sur la peau du visage, matin et soir. On ressent ainsi une impression de légèreté. Composé de 90 % d’ingrédients d’origine naturelle comme le thé du Labrador, l’algue de Gaspésie et le ginseng, ce sérum remplit très bien sa mission, celle d’hydrater la peau. Après une quinzaine de jours d’utilisation, on sent déjà notre visage plus lisse, hydraté et protégé, ce qui fait du bien en cette fin de printemps.

62 $, en vente en ligne, chez Jean Coutu et Pharmaprix

Olivia Lévy, La Presse