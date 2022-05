Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Des pieds heureux

La première sortie en plein air de nos pieds, bien à l’abri dans chaussettes et chaussures depuis des mois, fait parfois réaliser qu’on a négligé leur entretien. Pour venir à bout de la peau sèche et nourrir ces pauvres petons un peu tristounets, nous avons jeté notre dévolu sur la crème mains et pieds par la chouette entreprise québécoise Idoine, qui fait partie d’une nouvelle gamme de produits pour le corps mettant en valeur le terroir québécois avec l’utilisation d’ingrédient comme l’argile de Manicouagan ou encore les extraits de camerise et de sureau. Dans le cas qui nous intéresse, le sapin, l’épinette noire et le thé du Labrador confèrent au produit, onctueux et riche, une apaisante odeur de forêt boréale et de puissants antioxydants aidant à lutter contre le vieillissement de la peau. Le beurre de mangue et les huiles de moringa et d’amande douce se chargent de l’hydratation. Gros plus : les produits Idoine viennent tous dans des emballages en verre consignables.

Prix : 30 $ (100 ml), offert en ligne et dans les points de vente

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Rasage en un passage

PHOTO FOURNIE PAR GILLETTE Le rasoir Gillette Labs avec barre exfoliante

Il est temps de trancher au sujet du dernier-né de Gillette Labs, un rasoir muni d’une nouvelle barre exfoliante et d’une tête à cinq lames. L’innovation est prévue pour l’élimination d’impuretés afin de préparer le passage des lames sur la peau. En ce qui a trait au toucher sur la peau, la différence est plutôt subtile. En revanche, l’outil s’est révélé très efficace, ne nécessitant qu’un seul passage pour raser les poils naissants, épargnant une deuxième manœuvre à rebrousse-poil, généralement plus irritante. On a beaucoup aimé sa précision, ainsi que la souplesse de la tête pivotante. Le socle magnétique permettant de maintenir l’outil est également un plus sympathique, sans être révolutionnaire.

Prix : 34,99 $ avec deux cartouches de rechange et le socle, offert en pharmacie et en ligne

Sylvain Sarrazin, La Presse

Pour une peau soyeuse

PHOTO FOURNIE PAR ATTITUDE L’huile sèche pour le corps d’Attitude

Avec l’été qui arrive, l’huile sèche solide pour le corps d’Attitude s’est classée parmi nos indispensables. D’abord parce qu’elle donne une belle brillance à l’épiderme en rappelant ces huiles après-soleil qu’on aime appliquer sur la peau fraîchement bronzée ; mais surtout parce qu’elle l’hydrate en profondeur, en laissant un léger film glissant et soyeux. Elle est proposée en deux fragrances, mais nous avons nettement préféré celle au sel de mer à celle au bois de santal. En plus, l’applicateur au format très pratique est fabriqué entièrement en carton, à l’instar de la toute nouvelle collection sans plastique Leaves Bar d’Attitude.

Prix : 19,95 $ (85 ml), en ligne ou dans les points de vente

Laila Maalouf, La Presse

Soleil sucré

PHOTO FOURNIE PAR GLOW RECIPE Un nouvel écran solaire hybride, mi-chimique, mi-minéral, à base de melon d’eau pour l’été

Il fait beau, il fait chaud, enfin ! Et pour en profiter pleinement, cette nouvelle crème solaire, signée Glow Recipe, d’une gamme coréenne et végane qui fait fureur sur TikTok, tombe à pic. La crème propose en effet un écran hybride, mi-chimique, mi-minéral, intéressant. Et probant. Composé d’extraits de melon d’eau (l’élément clé et à peine parfumé de la marque), mais aussi d’aloès (un agent apaisant notoire), l’écran pénètre rapidement la peau, pour un effet rafraîchissant immédiat. Oubliez ici l’effet gommeux des écrans minéraux. Ou le risque d’irritation des écrans chimiques. La formule est non grasse, quoiqu’hydratante. Et sa protection FPS 50 promet de nous laisser la conscience tranquille pour un bon bout de la journée. C’est assuré.

45 $ pour 50 ml, en vente chez Sephora

Silvia Galipeau, La Presse