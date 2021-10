Mode et beauté

Derrière l’histoire d’un jean, celle de toute une industrie

De la Chine au Sri Lanka, des États-Unis au Ghana, l’avocate et entrepreneure américaine Maxine Bédat, qui dirige le New Standard Institute, une organisation à but non lucratif qui cherche à rendre l’industrie de la mode plus écoresponsable, a suivi la trace d’un jean, des champs de coton au dépotoir. Elle en fait le récit dans Unraveled, un essai étoffé publié en juin dernier qui changera certainement votre façon de voir l’industrie de la mode. Entretien.