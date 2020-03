Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés... et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Émilie Côté

La Presse

Masque royal

Nous sommes tombés sous le charme de la gamme montréalaise FEY Cosmetics, qui représente selon nous le meilleur des deux mondes. D’abord, des formulations naturelles et véganes, des matières premières de qualité et majoritairement biologiques, des produits fabriqués localement avec soin et des contenants et emballages écoresponsables (verre, carton recyclé…). Mais aussi, des textures agréables, une expérience sensorielle et des résultats probants qui n’ont rien à envier aux marques haut de gamme. Bref, quand le naturel rencontre le luxe, le tout, à prix plus que raisonnable. On a tout aimé des produits testés, mais notre coup de cœur revient au X2 masque exfoliant double-action, un véritable élixir pour la peau qui élimine délicatement les cellules mortes et révèle une peau nourrie, éclatante et douce grâce à des enzymes de papaye, du cacao, de l’avocat et de l’iris sauvage. Sublime.

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Prix : 53 $, offert en ligne.

> Visitez le site de FEY Cosmetics

Satya en format bâton

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Bâton à torsion, Satya Organic Skincare, 23,99 $, offert en ligne et dans certains magasins d’aliments naturels comme les marchés Branche d’Olivier

Vous aviez été nombreux à vous procurer le baume contre l’eczéma Satya Organic Skincare, lorsque nous avions présenté en 2018 cette entreprise canadienne qui n’utilise que cinq ingrédients naturels et certifiés biologiques (calendula, huile d’amande douce et de jojoba, cire d’abeille, avoine colloïdale) pour l’unique produit qu’elle commercialise, très efficace pour traiter l’eczéma, la sécheresse, l’irritation et l’inflammation, même sur la peau fragile des enfants. Voilà qu’après deux ans de recherche, l’entreprise vient de lancer un nouvel emballage sous forme de bâton à torsion qui permet d’appliquer le produit plus facilement qu’avec le contenant en verre, une petite quantité à la fois. L’emballage est réutilisable (il suffit de se procurer la trousse de recharge Zéro Waste pour le remplir à nouveau). Satya a aussi créé un partenariat spécial pour ce produit avec Plastic Bank, une entreprise sociale canadienne qui nettoie les déchets plastiques dans l’océan et emploie des personnes en situation de pauvreté qui peuvent échanger ce plastique, ensuite recyclé et revalorisé, contre du crédit pour des services sociaux.

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Prix : 23,99 $, offert en ligne et dans certains magasins d’aliments naturels comme les marchés Branche d’Olivier.

> Visitez le site de Satya (en anglais)

Mi-crème, mi-fond de teint

PHOTO FOURNIE PAR LA ROCHE-POSAY Le Teint Crème, Toleriane, La Roche-Posay, 27 $, offert en pharmacies et en ligne

Les peaux sensibles connaissent bien la gamme Toleriane de La Roche-Posay. Des crèmes et des nettoyants apaisants et non réactifs pour la peau, sans fragrance. Un nouveau produit Toleriane est maintenant en vente, soit un teint crème. Il permet d’hydrater et de soulager sa peau tout en unifiant son teint grâce à des pigments minéraux intégrés à la formulation. Nous apprécions beaucoup ce produit lors des matins pressés ou lors des journées où l’on ne veut pas porter un maquillage lourd. Un petit flacon « deux en un » que l’on peut facilement traîner dans son sac. Offert en deux teintes et composé à 73 % d’eau thermale.

— Émilie Côté, La Presse

Prix : 27 $, offert en pharmacies et en ligne.

> Visitez le site de La Roche-Posay

Combattre la pollution, un shampoing à la fois

PHOTO FOURNIE PAR KLORANE Gamme de soin capillaire Menthe aquatique, Klorane, de 11,10 $ à 12,95 $, offerte en pharmacie

On comprend désormais à quel point la pollution atmosphérique peut affecter non seulement la santé du corps, mais aussi celle de notre peau et de nos cheveux, les saletés et autres particules polluantes alourdissant la fibre capillaire et asphyxiant le cuir chevelu. On aime beaucoup la sensation de propreté et de fraîcheur que procure la nouvelle gamme de soin capillaire Menthe aquatique de Klorane, qui laisse nos cheveux légers et en santé, et qui plaira autant à elle qu’à lui. Des études menées conjointement entre la Klorane Botanical Foundation et la School of Environment de l’Université de Tsinghua, en Chine, ont démontré que la menthe aquatique, une plante vivace, a le pouvoir de purifier une eau encombrée de bactéries et d’algues toxiques. L’ingrédient phare de la gamme, certifié biologique, se retrouve dans le shampoing, le baume protecteur et la brume purifiante, dans des formulations naturelles et biodégradables.

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Prix : de 11,10 $ à 12,95 $, gamme offerte en pharmacie.