Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre journaliste beauté vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Huile aux merveilles

C’est une huile encore relativement peu connue, mais qui est vite adoptée par ceux qui découvrent ses bénéfices extraordinaires : l’huile de pépins de figue de Barbarie. Nous avons essayé depuis quelques mois celle de Naturology, une entreprise propulsée par Dali Sanchagrin, ancienne chroniqueuse beauté. Produite en Tunisie, cette huile 100 % pure de première qualité est riche en vitamine E et protège la peau des agressions extérieures, en plus de l’aider à conserver son éclat et sa fermeté. C’est un produit multi-usage idéal en ce temps de l’année, à appliquer sur la peau, comme un sérum, mais qui a aussi fait de petites merveilles sur nos ongles et cuticules. Le processus d’extraction complexe explique son prix élevé, mais quelques gouttes par jour suffisent, donc l’achat en vaut la peine. Aussi offerte en version à la rose, effet bronzant ou à l’or 24 carats.

Prix : 79 $ (30 ml), offerte en ligne.

> Consultez le site de Naturology : https://www.naturology.ca/

Aux petits soins des petits

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE DRUIDE Druide a élargi sa gamme BioLove avec six produits pour les bébés.

On le sait, les ingrédients contenus dans les produits de beauté préoccupent un nombre grandissant de consommateurs. C’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit de produits destinés aux tout-petits. L’entreprise québécoise Druide a récemment élargi sa gamme BioLove avec six produits pour les bébés. Non seulement ces derniers sont-ils certifiés Cosmos Organic par Ecocert, mais les ingrédients utilisés sont à 100 % de sources naturelles et les formulations sont sans parfum et non irritantes. Des ingrédients doux et apaisants comme l’aloès vera, l’huile essentielle de camomille romaine, l’extrait de racine de guimauve ou l’avoine se retrouvent dans ces produits — dont un gel nettoyant 2 en 1 et un lait « câlin » hydratant, nos préférés.

Prix : de 7,99 $ à 29,99 $, gamme offerte notamment chez Jean Coutu, Uniprix, Avril et Rachelle Béry, ainsi qu’en ligne.

> Consultez le site de Druide : https://druidebio.com/fr/

Revigorante orange

PHOTO FOURNIE PAR OLE HENRIKSEN Le nettoyant Truth Juice sent bon l’orange !

Voilà le petit remontant dont nous avions besoin en ce début d’année : un nettoyant qui illumine et énergise la peau. Commercialisé par la marque Ole Henriksen — dont le fondateur, M. Henriksen, est reconnu pour son « Ole Glow » et ses produits pour un teint radieux —, le Truth Juice contient des acides PHA, qui permettent de bien éliminer les cellules mortes à la surface de l’épiderme. Le produit, formulé sans parabènes, sulfates ou phtalates et qui déleste la peau du maquillage et des saletés, offre une texture moussante très agréable au toucher, mais aussi au nez, avec ses effluves revigorants d’eau d’orange combinée aux essences d’orange, de citron, de bouton de rose, de baie de goji et d’argousier. Avec ça, impossible de mal commencer sa journée !

Prix : 37 $, offert chez Sephora et en ligne.

> Consultez le site d’Ole Henriksen (en anglais) : https://www.olehenriksen.com/

Voir la vie en couleurs

PHOTO FOURNIE PAR FENTY BEAUTY Les nouvelles mini-palettes pour les yeux de Fenty Beauty offrent plusieurs déclinaisons de couleurs.

Alors que l’hiver bat son plein, on sort les couleurs pour combattre la grisaille. Les nouvelles mini-palettes pour les yeux Snap Shadows, par Fenty Beauty by Rihanna, séduisent avec leurs combinaisons de couleurs en vogue, déclinées en plusieurs teintes aux tenues impeccables. Charbonneuses ou pastel, neutres classiques ou froids, rosés ou tons de pêche, les huit palettes offrent chacune six teintes en plusieurs finis (mat, chatoyant, métallique, iridescent). Incapable de faire un choix ? On peut emboîter deux palettes pour se créer un boîtier personnalisé avec ses couleurs préférées. De quoi voir la vie en couleurs.

Prix : 33 $ par boîtier, 59 $ pour deux, offert chez Sephora et en ligne.

> Consultez le site de Fenty Beauty (en anglais) : https://www.fentybeauty.com/