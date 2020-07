Vintage Frames : pour l’amour des lunettes vintage

Corey Shapiro est un vrai fana des montures vintage. Avec son entreprise Vintage Frames, celui qui est tombé amoureux des lunettes excentriques à la Sir Elton John s’est donné comme mission de faire partager sa passion et de proposer à sa clientèle huppée les modèles les plus rares et les plus exclusifs.