Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre journaliste beauté vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Le nec plus ultra de la beauté verte

En matière de produits de beauté naturels, difficile de battre la marque Tata Harper, implantée au Vermont. Ici, le naturel, c’est du sérieux, particulièrement la nouvelle gamme Supernatural 2.0, conçue avec les technologies vertes les plus avancées. On y retrouve 155 ingrédients naturels actifs parmi les plus performants au monde, en provenance de 46 pays, se retrouvant dans six produits dénués d’ingrédients synthétiques. Une qualité qui se paie, mais qui offre aussi de réels résultats. Notre favori : l’essence éclaircissante concentrée, un véritable élixir pour la peau rassemblant 33 ingrédients comme le fruit du mûrier blanc, l’écorce de saule ou le citron caviar pour hydrater, éclaircir, nourrir et égaliser le teint.

Prix : 269 $ (100 ml), offert sur le site web, chez Sephora et Etiket.

Consultez le site de Tata Harper (en anglais) : https://global.tataharperskincare.com/

Nourriture pour les cheveux

PHOTO FOURNIE PAR HAIR FOOD Shampoing Lait de coco et épices chaï, Hair Food, 9,99 $, offert dans la plupart des pharmacies, supermarchés et détaillants à grande surface, ainsi que sur Amazon.ca.

Pour formuler ses produits, l’entreprise Hair Food, fondée au Japon et dont les produits sont aujourd’hui vendus au Canada, s’inspire de recettes de cuisine comme on en ferait à la maison, à partir d’ingrédients naturels et emplis de bons nutriments. Résultats : des soins capillaires composés d’ingrédients nourrissants, hydratants… et exempts de tout ce qu’on désire ne pas retrouver sur notre tête comme des colorants, des sulfates, du silicone, des huiles minérales et des parabènes. On a craqué pour l’onctuosité et sublime odeur des shampoing et revitalisant nourrissants à la noix de coco et épices chaï, qui laissent nos cheveux extrêmement nourris, et brillants. Impossible de revenir en arrière après cela !

Prix : 9,99 $ chacun, offerts dans la plupart des pharmacies, supermarchés et détaillants à grande surface, ainsi que sur Amazon.ca.

Consultez le site de Hair Food : http://hairfoodcanada.com/?lang=FR

À la rescousse de la peau sensible de monsieur

PHOTO TIRÉE DU WEB Nettoyant visage peau sensible, CW Beggs & Sons, 16 $, offert en ligne, chez Jean Coutu, Uniprix, Familiprix et Brunet.

Avec l’arrivée du temps froid et sec, la peau de votre visage vous pique, vous démange, s’assèche ? Messieurs, il est peut-être temps de vous procurer un nettoyant pour le visage qui n’irritera pas votre peau avec des fragrances ou ingrédients synthétiques indésirables. L’homme de la maison a fait sien le nouveau proposé par la marque québécoise CW Beggs & Sons, spécialement formulé pour les peaux sensibles. On aime ce qu’on lit dans la liste d’ingrédients : extrait de baie de Tasmanie pour réduire les rougeurs et brûlures, aloe vera pour calmer et apaiser, et une formulation sans savon, sans alcool, sans huile et recommandée par l’Association canadienne de dermatologie. Difficile de trouver mieux.

Prix : 16 $, offert en ligne, chez Jean Coutu, Uniprix, Familiprix et Brunet.

Consultez le site de CW Beggs & Sons : https://www.cwbeggs.com/francais/

Se brosser les dents, naturellement

PHOTO TIRÉE DU WEB Poudre à dents au charbon végétal, Cocooning Love, 8 $, offert en ligne, à la boutique et dans les points de vente.

Nombreux sont les consommateurs qui recherchent des solutions de rechange naturelles à leur pâte dentrifice commerciale. La « poudre à dents » proposée par l’entreprise montréalaise Cocooning Love a tout pour plaire en ce sens. Au programme : du carbonate de calcium, un abrasif doux, de l’argile blanche, pour débarrasser les dents des bactéries, du bicarbonate de soude et ses diverses propriétés (dents plus blanches, haleine plus fraîche…), du charbon végétal, qui neutralise la mauvaise haleine, et finalement de la menthe fraîche, pour désinfecter et rafraîchir l’haleine. C’est simple comme bonjour, efficace, et présenté dans un pot en verre réutilisable — on peut même le remplir en vrac directement à la boutique de l’entreprise, située dans Rosemont. Et maintenant, souriez !

Prix : 8 $, offerte en ligne, à la boutique et dans les points de vente.

Consultez le site de Cocooning Love : https://www.cocooninglove.com/