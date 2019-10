La lunetterie montréalaise BonLook a lancé cette semaine sa toute première collection de montures entièrement conçues et fabriquées au Canada, plus particulièrement avec Fellow Earthlings, une lunetterie artisanale établie sur l’Île-du-Prince-Édouard et spécialisée en conception, prototypage, production de petites séries et confection à la main de lunettes sur mesure.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

La mini-collection propose deux modèles pour hommes et deux pour femmes joliment nommés Artic, Boreal, Flora et Fauna.

Chacun est agrémenté de subtils détails rendant hommage aux grands espaces canadiens comme une feuille d’érable, avec des coloris inspirés de la nature comme le bleu, l’orangé, le vert et l’écaille de tortue.

Prix : à partir de 225 $.

Consultez le site de BonLook : https://www.bonlook.com/ca/fr?domain_change=1