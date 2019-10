Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre journaliste beauté vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Au nord du 45e parallèle

Lancée il y a un an, la marque québécoise Nature45 est le projet de Yves Chateauvert et Sylvain Boulianne, qui cumulent des dizaines d’années d’expérience dans la recherche et le développement et la fabrication de produits topiques cosmétiques et pharmaceutiques. Leurs produits se veulent inspirés de la nature, unisexes et responsables, avec des formulations simples, naturelles, non parfumées, sans ingrédients de synthèse ni pétrochimiques… et qui contiennent au moins un ingrédient qui pousse au nord du 45e parallèle ! Leur première gamme, ACER (du latin « érable ») met un ingrédient typiquement québécois à l’honneur, soit l’eau d’érable, riche en antioxydants. On aime particulièrement la crème hydratante soyeuse, qui laisse la peau veloutée et nourrie. Une gamme parfaite pour ceux qui cherchent des produits minimalistes, sans prétention, mais qui fonctionnent !

Prix : de 4,35 $ (pour le baume à lèvres) à 40 $, offert en ligne, à la boutique Signé Local du DIX30 et dans quelques autres points de vente.

Consultez le site de Nature45 : https://nature45.com/

Sauver sa peau

PHOTO FOURNIE PAR KOSMEA L’ingrédient-vedette de ce baume réparateur multi-usage : l’huile de rose musquée

Si vous avez une peau très sensible, sèche ou sujette aux rougeurs et à l’eczéma, l’huile de rose musquée (aussi appelée églantier) est un ingrédient qu’il vous faut découvrir. Extraite du fruit de l’églantier, elle est riche en acides gras essentiels, vitamines et antioxydants, en plus de convenir à tous les types de peau. C’est l’ingrédient-vedette de la marque australienne Kosmea, qui offre notamment une huile de rose musquée biologique dans sa gamme, mais aussi ce petit nouveau, un baume réparateur, que notre petite famille a rapidement adopté. Multi-usage, il contient également du beurre de karité et peut servir autant pour traiter la peau sèche et sensible, les érythèmes fessiers ou croûtes de lait des bébés, les lèvres gercées et les petites coupures. Il vous sauvera la peau !

Prix : 34,99 $, offert chez Tau, sur well.ca et abundancenaturally.com

Consultez le site de Kosmea (en anglais) : https://kosmea.com.au/product/rescue-balm/

Produit hybride

PHOTO FOURNIE PAR MAYBELLINE Le nouveau fond de teint Dream Urban Cover par Maybelline est un produit hybride pratique.

De plus en plus, les fonds de teint deviennent également des soins pour la peau, espèce d’hybride qui offre couvrance, certes, mais également protection solaire, hydratation, bouclier antipollution, etc. C’est exactement ce que propose le nouveau fond de teint Dream Urban Cover, par Maybelline, qui vient avec un FPS 50 et est enrichi d’antioxydants afin de protéger la peau contre les particules polluantes. Ce qu’on apprécie le plus ? Sa texture très légère, qui s’étend vraiment bien, tout en couvrant adéquatement les imperfections grâce à ses pigments éclaircissants, et son fini très naturel, qui laisse la peau douce comme le velours. Chic et pratique.

Prix : 15,99 $, offert en 16 teintes dans les pharmacies et magasins grande surface.

Consultez le site de Maybelline : https://www.maybelline.ca/

Chanvre et lavande, un beau duo

PHOTO FOURNIE PAR BLEU LAVANDE Bleu Lavande vient de lancer la collection Lavande-Chanvre, idéale pour soulager les peaux sèches ou irritées.

Depuis la légalisation de la marijuana, l’huile de chanvre revient en force dans l’industrie de la beauté, même si elle est légale depuis plusieurs années. Cette huile, extraite de la graine de chanvre, possède des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et régénérantes, en plus d’être très hydratante ; elle soulagera les peaux très sèches, irritées et sensibles, en plus d’être particulièrement efficace contre le psoriasis et l’eczéma. La compagnie québécoise Bleu Lavande a eu la bonne idée de l’allier aux vertus calmantes de son huile essentielle de lavande. Résultat : une collection de trois produits nourrissants, végétaliens, sans parfum artificiel, parabènes ni sulfates, soit une crème pour les mains, pour le corps et, notre préférée, une huile corps et cheveux qui soulage les démangeaisons et hydrate merveilleusement bien.

Prix : de 13 $ à 27 $, offert en ligne et dans la plupart des pharmacies et marchés alimentaires.

Consultez le site de Bleu Lavande : https://bleulavande.com/