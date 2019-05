Un été Strangers Things chez H&M

Faisant vibrer la corde nostalgique des années 80, la collection estivale, à l'instar de cette troisième saison, nous transporte en 1985 au bord de la piscine municipale de Hawkins.

Composée de t-shirts et de camisoles graphiques, de shorts, de maillots de bain et d'accessoires de piscine, elle s'inspire grandement de l'uniforme rouge et blanc des sauveteurs, avec une touche de fluo et d'imprimés tropicaux, dont les fleurs s'avèrent être des têtes de Démogorgon.

La collection est offerte depuis hier sur le site de H&M et dans quelques boutiques de la chaîne.

https://www2.hm.com/fr_ca/index.html