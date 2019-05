Party d'enfants rue Saint-Denis

Derrière le nouvel événement Le kids party Saint-Denis, il y a l'entrepreneure et designer Isabelle Deslauriers (marques Alice et Simone et Desloups).

Son idée ? Réunir des femmes entrepreneures en les recevant dans son atelier situé au 3694, rue Saint-Denis, l'espace d'une journée, afin d'inviter les familles à les découvrir.

S'y réuniront demain, de 9 h à 16 h, Maman GAGA (vêtements pour femmes adaptés à toutes les silhouettes), M.A.I. (créations locales pour femmes et enfants aux designs ludiques), Loubier (sacs et accessoires en cuir personnalisables) et Kid's stuff/Trucs d'enfants (vêtements évolutifs et unisexes).

Bien sûr, les jolies créations d'Alice et Simone (dont les populaires jupes et chapeaux réversibles) seront de la partie, ainsi que des ateliers de collage et de fabrication de pochettes pour les petits.

Infos : https://www.facebook.com/events/2243243915767442