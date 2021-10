Trois jeux de société sur le thème de l’Halloween, pour une soirée ludique en famille ou entre amis

Stéphanie Morin La Presse

Pierre-Marc Durivage La Presse

Fiesta de los Muertos

Ceux qui ont vu le film Coco le savent : la fête des Morts est une tradition bien ancrée au Mexique. La journée du 2 novembre est l’occasion de célébrer ceux qui sont partis et de s’assurer qu’ils ne tombent pas dans l’oubli. Avec ses planches de jeu en forme de têtes de squelette, ce jeu d’ambiance maintes fois primé s’inspire de cette célébration colorée.

L’objectif de ce jeu collaboratif : deviner le nom des personnalités ou personnages célèbres qui se cachent derrière chaque crâne. Or, ce n’est pas si simple quand les planches de jeu passent de mains en mains et que les mots pour décrire chacun des défunts changent plusieurs fois. Un peu à la manière du téléphone arabe, les indices s’embrouillent et les quiproquos se multiplient. Le résultat final n’a souvent rien à voir avec celui ou celle que le joueur tentait de décrire au départ !

À savoir : les règles sont un peu confuses sur la façon de gagner ou non la partie. Et certaines personnalités françaises sont peu connues de ce côté de l’Atlantique. Qu’importe. Les rires ont fusé chaque fois qu’on a sorti ce jeu. Avec ses parties rapides, il s’agit d’une valeur sûre pour animer une soirée.

Nombre de joueurs : 4 à 8 Âge : 12 ans et plus

Durée : 15 minutes

Niveau de difficulté : débutant

Auteur : Antonin Boccara

Éditeur : Oldchap Games

Prix : 40 $

Atheneum – La bibliothèque merveilleuse

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Atheneum – La bibliothèque merveilleuse

Atheneum nous plonge dans l’univers fantastique d’apprentis magiciens qui doivent faire le ménage dans la grande bibliothèque de leur collège de magie. À la faveur d’une mécanique de repêchage de cartes (draft), les joueurs doivent choisir stratégiquement leurs cartes pour déterminer non seulement une partie de leurs propres actions, mais aussi celles que leurs voisins pourront faire grâce à la même carte. Les apprentis sorciers remplissent leurs sections de bibliothèque respectives selon des objectifs communs qui se renouvellent tous les tours, mais aussi grâce à plusieurs autres occasions qui se traduisent en points de victoire.

La mécanique est néanmoins très simple à saisir, même si la première partie nécessite davantage d’attention, ce qui peut représenter un défi pour les jeunes joueurs les moins attentifs. « Il faut des personnes matures pour jouer, parce que ça peut être un peu long et certaines personnes peuvent se laisser déconcentrer, souligne avec perspicacité notre plus jeune et très alerte testeur. Mais j’ai vraiment aimé, surtout que c’est le premier jeu que je joue où il y a autant de pièces et d’éléments à gérer. »

Comme les plus jeunes, les adultes ont adoré l’univers magique du jeu, tout comme sa mécanique efficace. « J’adore quand on joue tout le monde en même temps, c’est équilibré, les objectifs de jeu sont accessibles, souligne notre testeuse la plus expérimentée. Aussi, le jeu est super beau, ça nous rappelle notre enfance, c’est comme un film de magiciens ! » Mention spéciale en effet au matériel du jeu, particulièrement les jetons de petits livres qui portent tous des noms différents.

Nombre de joueurs : 2 à 5 Âge : 10 ans et plus

Durée : environ 45 minutes

Niveau de difficulté : débutant-intermédiaire

Auteurs : Alexandre Garcia, Lucas Forlacroix, Simon Havard, Thimotée Simonot et Valentin Gaudicheau

Éditeur : Renegade Game Studios

Prix : 60 $

Nightmare, aventures d’horreur. Bienvenue au Manoir Crafton

PHOTO FOURNIE PAR GLADIUS INTERNATIONAL Nightmare, aventures d’horreur

Il y a 15 ans, les propriétaires du Manoir Crafton étaient sauvagement assassinés. Brûlés vifs… Aujourd’hui, leurs enfants reviennent sur les lieux du crime pour démasquer le tueur. Leur mission : collectionner les indices… et essayer de rester en vie. En effet, le mal rôde toujours dans le vieux manoir familial.

Ce jeu très immersif destiné aux amateurs de films de peur baigne dans une ambiance d’horreur assumée. Un peu comme dans une soirée Meurtre et mystère, chaque joueur hérite d’un rôle à défendre, mais là s’arrête la comparaison. Ici, le maître de jeu est une application électronique qui distille les règles à suivre et ajoute une couche d’effroi à la soirée. (La voix de cette version québécoise est d’ailleurs celle de Stéphane Rivard, qui faisait le doublage des films Décadence.)

Comme dans un jeu d’évasion, les joueurs doivent scruter des cartes pour tenter d’y déceler des indices. Ceux qui craignent le noir seront mis à rude épreuve, avec certains passages où il faut se bander les yeux pour mieux écouter ce qui se passe entre les murs poussiéreux.

Qu’on se le dise : une soirée au Manoir Crafton tient plus de l’expérience (horrifiante !) que d’une simple partie de jeu de société. D’ailleurs, le contenu de la boîte ne servira qu’une seule fois, pour une enquête qui dure environ deux heures trente. Un conseil : assurez-vous de regrouper cinq joueurs (le jeu est moins plaisant à quatre.) Et verrouillez bien vos portes !