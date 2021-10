« Enfin ! », lancent les amateurs de sucreries et de déguisements, qui sont spécialement fébriles, cette année, alors que la fête de l’Halloween peut être célébrée de façon plus normale qu’en 2020. De quoi donner quelques frissons… d’excitation ! Le Progrès est allé à la rencontre de travailleurs et de clients dans différentes boutiques spécialisées. Quels sont les costumes les plus populaires ?

Myriam Arsenault, Initiative de journalisme local Le Quotidien

Avec un retour à la normale de plus en plus tangible, les amateurs de sucreries et de costumes pourront renouer avec leur fête favorite, si les mesures le permettent toujours. Ils se préparent d’ailleurs depuis plusieurs semaines, à la recherche du déguisement idéal, selon les employés des boutiques spécialisées de Saguenay.

« C’est une année de fou », admet en riant Dominick Béland, administrateur chez Jean Coutu Jonquière, rencontré dans la succursale de la rue Saint-Dominique. Le fort engouement que connaît la vente de costumes dépasse de loin les résultats de l’année dernière, où la situation sanitaire était plus incertaine.

Il croit que plusieurs sont motivés à fêter cette année, autant les enfants que les adultes, sans doute pour se reprendre de l’année dernière, mais aussi parce que la fête tombe la fin de semaine.

« Ça paraît que c’est la première fête depuis la pandémie où les gens ont plus accès à un rassemblement », souligne M. Béland, qui rapporte qu’autant les costumes, le maquillage et les masques sont populaires.



Selon Jessy Lajoie-Boily, copropriétaire de Boutique Première, les gens sont au rendez-vous. Et ils le sont très tôt cette année. « À la dernière semaine d’août, les gens étaient déjà prêts à venir voir ce qu’on avait reçu », explique la copropriétaire, qui admet que son stock n’était pas encore placé dans la boutique à ce moment-là.

L’année dernière, les clients étaient beaucoup plus à la dernière minute, ne sachant pas trop s’ils pouvaient fêter l’Halloween. Il y avait finalement eu des ventes, mais dans les dernières journées surtout.

« On le voit que cette année, les gens sont prêts et veulent des costumes. Les enfants sont de bonne humeur. On les sent fébriles. Mais les adultes aussi semblent avoir le goût de fêter entre adultes », continue-t-elle.

Si les parents magasinent pour les costumes des enfants plus tôt, les adultes sont davantage à la dernière minute, selon Mme Lajoie-Boily.

Chez Halloween Chicoutimi, l’affluence de personnes cherchant des costumes est très bonne depuis l’ouverture, à la fin du mois de septembre. « Plus l’Halloween approche, plus on a du monde », note Yassmina, une employée de la boutique.

Chez Confection Imagine, la location de costumes a repris du poil de la bête. Cette année, l’entreprise reçoit un nombre particulièrement élevé de demandes pour des soirées meurtres et mystères.

Dans son inventaire, Confection Imagine compte 1000 déguisements. L’an passé, seulement cinq ont été loués à l’Halloween.

Un retour à la normale est particulièrement apprécié par l’entreprise. « Ça va très bien cette année. Ça fait du bien ! C’est standard avec les autres années précédant la pandémie. Ça revient à la normale », confirme Mélissa Lavoie, copropriétaire, lors d’un entretien téléphonique.

Selon elle, l’intérêt pour la location est à la hausse et plaît surtout aux adultes, puisqu’elle permet d’éviter de garder un vêtement qu’on porte souvent qu’une seule fois, en plus d’être une option plus abordable.

Pour louer un déguisement, la personne peut feuilleter dans la boutique, consulter le catalogue en ligne ou envoyer une demande détaillée. Dans ce dernier cas, l’équipe de Confection Imagine trouve des vêtements et des accessoires qui conviennent et invite le client à venir essayer le costume assemblé.

Cette année, les demandes de costumes pour des jeux meurtres et mystères sont nombreuses. « Il y a vraiment plus de demandes cette année pour les meurtres et mystères. J’imagine que les gens décident de se retrouver en plus petit groupe, dans de moins gros partys. On aime vraiment ça faire ça ! Ça nous donne de bons défis », partage-t-elle.

Les costumes inspirés de Game of Thrones et les personnages de Disney, dont les princesses et les méchants des films, sont toujours très populaires.

Interrogée sur les demandes inusitées, Mélissa Lavoie a cité Colonel Sanders, le fondateur et l’image de la chaîne de restauration rapide PFK.

Chaque année, certains personnages sont plus courus que d’autres. Sans surprise, 2021 sera l’Halloween de la populaire série Squid Game (Le jeu du calmar). Si les boutiques de costumes en trouvent et si les commandes arrivent à temps !

C’est une véritable course folle, étant donné que le succès de la série de Netflix est trop récent et que les commandes sont habituellement faites des mois à l’avance. Ainsi, aucun commerçant n’avait les habits des personnages en stock.

Au Jean Coutu de la rue Saint-Dominique, à Jonquière, on compte recevoir quelques costumes au courant de la journée de mercredi et déjà, des réservations ont été prises, un phénomène très rare en pharmacie. Tout ce qui touche à une série populaire de diffuseurs comme Netflix est sujet à une demande démesurée. Comme autre exemple, les combinaisons rouges de travail de La casa del papel (La maison de papier) sont aussi particulièrement recherchées. Mais là, certaines boutiques en avaient en stock, dont Halloween Chicoutimi.

L’autre tendance la plus marquée concerne les costumes traditionnels. Vampire, fantôme, ninja, voleur et sorcière ne se démodent pas.

Chez Halloween Chicoutimi, l’intérêt pour les costumes noirs avec des masques blancs est aussi particulièrement marqué. « Tout le monde peut les porter, autant les femmes que les hommes. Ça ne demande pas d’avoir de maquillage. C’est simple et c’est donc très demandé », note Yassmina, une employée.

Concernant les demandes loufoques, les responsables des boutiques affirment que chaque année, leurs employés reçoivent des demandes qui sortent de l’ordinaire. On note parmi celles-ci la recherche d’une grosse couche, pour un client et des costumes d’animaux de compagnie pour adulte.

L’Halloween est bel et bien de retour, et pas seulement pour les costumes ! Les bonbons font aussi saliver les petits monstres — et les plus grands !

Chez Jean Coutu Jonquière, la demande de bonbons est à la hausse, à un point tel que le chiffre d’affaires de la confiserie a doublé comparativement à l’année dernière.

« Les gens semblent vraiment s’attendre à recevoir des Halloweeneux ! », s’exclame Dominick Béland, administrateur.

Les conséquences de la pandémie se font sentir sur les commerces, même un an plus tard. Dans chacune des boutiques visitées, les responsables ont affirmé avoir connu des difficultés d’approvisionnement de costumes.

« On a de la misère à avoir notre stock. On se l’était fait dire, mais je ne pensais pas que ça allait être autant que ça. Nos commandes sont faites depuis janvier et février, mais on ne sait pas encore quand on va les recevoir. Il y a aussi beaucoup de choses qui n’étaient pas disponibles », note Jessy Lajoie-Boily, copropriétaire de Boutique Première.

Par chance, elle a tout de même réussi à se retourner et à recevoir du stock pour satisfaire tous les goûts.

Le même son de cloche s’est fait entendre chez Jean Coutu Jonquière et chez Halloween Chicoutimi. Domnick Béland, administrateur chez Jean Coutu Jonquière, confirme que le problème vient des fournisseurs, mais qu’il a été possible pour lui de trouver d’autres alternatives. « Ç’a été plus complexe. »

Par ailleurs, la copropriétaire de Boutique Première s’est fait dire par plusieurs clients que la difficulté d’approvisionnement touchait aussi les sites de vente en ligne.