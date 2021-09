Trois suggestions de jeux de société à découvrir en famille, entre amis ou en couple

Stéphanie Morin La Presse

Pierre-Marc Durivage La Presse

Skyjo

D’accord, le graphisme de ce jeu de cartes n’est pas particulièrement attrayant et fait tache en cette ère de jeux au look hyper léché. Cela étant dit, ce jeu facile à comprendre crée rapidement une dépendance avec son mélange de hasard et de stratégie (pour espérer gagner, il faut savoir anticiper les actions de nos adversaires). L’objectif : faire le moins de points possible en se débarrassant des cartes à haut pointage. Le hic : on ne sait pas ce qui se cache dans notre jeu ! Skyjo, c’est le parfait compagnon de chalet, celui autour duquel peuvent se rassembler toutes les générations. Les joueurs aguerris comme les débutants y trouveront leur compte. On vous met au défi de vous limiter à une seule partie !

Nombre de joueurs : de 2 à 8 joueurs

Âge : 8 ans et plus

Durée : 30 minutes

Niveau de difficulté : débutant

Éditeur : Magilano

Prix : 25 $

TTMC ?

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Jeu de société TTMC ?

Le jeu Tu te mets combien ? (ou TTMC ? pour les intimes) fait partie de ces jeux de connaissances générales réinventés qui tentent de gommer les disparités entre les joueurs. À TTMC ?, tout le monde a une chance de gagner (ou à tout le moins de s’amuser). Le principe est clair : chaque joueur (ou chaque équipe) détermine son niveau d’expertise sur un sujet donné. Les thèmes sont assez variés : Canadien de Montréal, moustaches, Brad Pitt, rock anglais… Selon le niveau de difficulté choisi, le joueur peut avancer un peu ou beaucoup sur la planche de jeu. Ou il peut faire du sur-place s’il ne connaît pas la réponse. Par contre, celui qui aura choisi le niveau 1 (archifacile) est presque assuré de faire avancer son pion. Il faut donc faire preuve de sagesse, mais pas trop. À noter : cette version 100 % québécoise comporte des questions sur des sujets bien d’ici. Et une extension pour le voyage, avec 860 nouvelles questions, est attendue en octobre.

Nombre de joueurs : de 2 à 16 joueurs

Âge : 14 ans et plus

Durée : 45 minutes

Niveau de difficulté : débutant

Éditeur : Randolph

Prix : 55 $

Lucky Numbers

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Jeu de société Lucky Numbers

Jeu tout simple qui s’explique en un tournemain. Le but consiste à placer ses trèfles numérotés dans son jardin, mais on doit le faire de façon croissante, dans les rangées comme dans les colonnes. Il faut donc choisir de façon judicieuse le placement des pièces tôt dans le jeu pour ne pas se retrouver coincé à la fin de la partie. On peut échanger ses trèfles, mais il faut faire gaffe, car on les remet dans la pioche face découverte et ils deviennent aussitôt disponibles à nos adversaires ! « Il faut calculer pour savoir ce que les autres joueurs vont faire, ce n’est pas simplement un jeu de hasard », reconnaît notre plus jeune testeur. « Ça prend un peu de chance, mais aussi des connaissances en mathématiques, soutient son frère ado. Et c’est le fun parce que ça se rapproche de jeux auxquels j’aime jouer le matin, comme le Sudoku. » Le mot de la fin revient toutefois à la maman : « C’est un excellent jeu intergénérationnel, qui peut plaire tant aux enfants qu’à leurs grands-parents qui sont habitués à jouer aux cartes », souligne-t-elle avec justesse.