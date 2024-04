Un appel à témoigner sur les réseaux sociaux a déchaîné les passions ! Notre rapport avec les appels téléphoniques n’est pas uniquement une question de génération, même si on constate que les personnes plus âgées préfèrent parler au téléphone, contrairement aux plus jeunes. C’est aussi une question de temps et d’efficacité dans la communication.

Pour l’amour du téléphone

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Pascale Huberty, 55 ans, adore parler au téléphone. « C’est un vrai plaisir, mais je n’ose plus appeler mes amis. C’est fou, on a perdu la spontanéité, ça n’existe plus ! Quel dommage qu’on en soit rendu là. On ne sonne plus chez les gens non plus, il faut tout prévoir et demander la permission avant d’appeler. Vraiment ? On en est là ? C’est d’une tristesse. Mes souvenirs d’adolescence sont liés à de grandes conversations au téléphone pendant deux heures, j’adorais ça ! »

Laetitia Jallais, 39 ans, parle moins au téléphone, mais ça lui manque. « J’aime entendre le son de la voix des gens, discuter, rire. Les gens sont surpris quand leur téléphone sonne, ça leur fait presque peur ! Un numéro que je ne connais pas ? Oh ! Je ne répondrai pas ! Mais si jamais c’est important ? »

« On ne peut plus joindre personne et ça me tape sur les nerfs, car plus personne ne répond à son téléphone », estime Dominique Bertrand. « Ma fille [34 ans], je l’appelle, elle ne me répond pas et ça me rend folle ! Elle reconnaît mon numéro, c’est écrit Maman sur son écran quand j’appelle ! » Elle se souvient de sa mère et de sa tante qui passaient des heures au téléphone. « Au téléphone, tu peux dire tellement de choses, je parle encore au téléphone avec mes amies et j’aime ça, et c’est triste de savoir qu’on ne se parle plus, parce que la réalité, c’est ça, c’est qu’on ne se parle plus du tout. C’est dommage, car le son d’une voix, c’est chaleureux. »

L’intrusion du téléphone

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

« Un appel est par essence intrusif. On est toujours en train de faire quelque chose quand on reçoit un appel. Si on fixe un rendez-vous, alors on peut se parler au téléphone, mais sinon, je préfère le texto, car on peut y répondre au moment où on est disponible », dit Bertrand Lucas, 44 ans, père de trois enfants.

La sonnerie du téléphone donne de l’anxiété à l’animatrice Émilie Fournier. Elle préfère recevoir un texto « Es-tu libre pour un appel ? ».

Véronique, mère de deux adolescents, pense que le téléphone est angoissant, car elle estime qu’elle n’a pas le temps de parler. « C’est intrusif, on a d’autres moyens de communication aujourd’hui, ce n’est jamais le bon moment et je manque de temps pour le téléphone. On a un rythme de vie rapide, j’ai des réunions, des Zoom, des courriels, des textos. Je communique avec mes enfants par textos et FaceTime. »

« Je ne réponds jamais au téléphone sauf si ce sont mes enfants ou ma conjointe », écrit le spécialiste des nouvelles technologies Bruno Guglielminetti. Un avis que partagent beaucoup de gens à qui nous avons parlé. Si ce n’est pas un numéro du carnet d’adresses qui s’affiche, on ne répond pas au téléphone.

Un outil de communication utile

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Jeanne Brabant, 23 ans, estime que parmi toutes les fonctions de son téléphone intelligent, parler au moyen des applications (FaceTime) correspond à 8 % de son usage. « Je communique avec mes amis surtout par textos, ou via des messages vocaux par Messenger, Instagram, FaceTime. Les appels, ce sera sur FaceTime, par exemple. Souvent, avec mes amis, on commence par se texter. Si on doit écrire plusieurs lignes et que l’on considère que c’est trop long, on va envoyer un message vocal. Et si au bout de cinq messages vocaux, ce n’est pas suffisant, on s’appelle via une application. »

Stéphanie Beauregard constate qu’elle parle beaucoup moins au téléphone, mais qu’il reste un outil important. « Les appels d’hôpitaux ? Si tu n’y réponds pas, c’est impossible après de les joindre, alors je réponds au téléphone. Il y a ceux qui dictent la façon dont tu dois communiquer avec eux ! Ils te disent : je ne réponds pas au téléphone, ni sur Messenger ni sur LinkedIn, alors écris-moi des textos ! Et on doit s’adapter et répondre de la même façon ! Je pense que le téléphone est désormais réservé à la famille et aux bons amis. »

