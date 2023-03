Le contenu sur TikTok n’est pas seulement généré par des adolescents ou des jeunes adultes. Selon une étude de l’agence Clark influence, environ 16 % des créateurs de contenu ont plus de 30 ans sur le réseau social. Nous en avons rencontré trois.

Samuel Larochelle Collaboration spéciale

En 2020, l’humoriste Rachid Badouri s’est senti vieux en demandant « C’est quoi, TikTok ? » en pleine entrevue à La semaine des 4 Julie. Trois ans plus tard, l’humoriste connaît mieux la plateforme ultrapopulaire et il y est suivi par 2,5 millions d’abonnés.

Badouri se souvient avec amusement de son ignorance sur le plateau de Julie Snyder. « Quand j’ai posé la question, tout le monde s’est retourné vers moi et j’ai senti la Terre s’arrêter pendant cinq secondes, dit-il en rigolant. De retour à la maison, Mehdi Bousaidan m’a appelé pour me dire que j’avais vraiment eu l’air d’un con et pour me suggérer d’essayer TikTok. »

Sa première vidéo a vite atteint 200 000 vues. Depuis, il obtient 2, 8, voire 14 millions de vues pour ses idées qui mettent souvent en scène sa famille. « Les vues et les commentaires dictent mon contenu. Si je tourne une vidéo seul, on me demande régulièrement ce que mon père pense de ça, ce qui sous-entend que les gens ont hâte de le revoir. »

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Malgré son immense popularité, le créateur de contenu n’est pas à l’abri de l’inconstance de l’algorithme. « Récemment, j’étais certain d’atteindre le million de vues avec une vidéo, mais je n’en ai même pas fait 100 000. »

Il sent que les statistiques obtenues durant la pandémie sont difficilement atteignables aujourd’hui.

Entre mes débuts durant la COVID-19 et aujourd’hui, je vois une très grosse différence. J’atteignais souvent les 8 millions de vues. Maintenant, pour que ça m’arrive, il faudrait que je vole ! Rachid Badouri

Les nouvelles habitudes d’écoute sont pourtant loin de le convaincre d’arrêter sa production. « Ce que je fais sur TikTok, c’est de la fiction : un domaine qui me charme énormément. J’adore créer un scénario. Je n’ai plus autant de temps à mettre là-dessus que durant la pandémie, mais j’ai encore du plaisir. »

Du plaisir à écrire les vidéos, à les tourner et même… à les monter. « Depuis 10 ans, je monte mes vidéos moi-même. Ça n’a pas toujours été beau. J’utilise encore iMovie sur mon ordinateur. Plusieurs amis réalisateurs rient de moi, mais j’adore le montage. »

Il n’a pas non plus de gêne à utiliser TikTok pour rejoindre des fans plus jeunes. « Je suis toujours étonné de voir des spectateurs très jeunes dans mes salles. Des fois, certains sont en pyjama ! Ça me touche de voir que ça leur parle. »

L’intérêt qu’il suscite chez les enfants et les adolescents vient avec une envie de créer spécialement pour eux. « Un jour, j’ai fait une vidéo sur le fait que plus jeune, j’étais un jeune fresh insupportable qui ne servait à rien. Je me suis joué jeune et j’ai joué un grand frère. Ça a vraiment levé. Par contre, je ne peux pas arriver en disant : “Yo les d’jeunes, comment ça va ?” J’ai 46 ans. Je suis presque un grand-père. Je ne peux pas faire ça ! »

Des conseils rigoureux pour outiller les gens

Les tiktokeurs qui ont plus de 40 ans ne sont plus des oiseaux rares et leurs abonnés ne sont pas que des jeunes issus de la génération Z. La preuve, l’avocate Sophie Mongeon et la psychologue Véro Ménard produisent des vidéos de conseils en lien avec leurs champs d’expertise et rallient des dizaines de milliers de personnes de toutes les générations.

Avec ses 65 000 abonnés, le compte de Me Sophie, avocate est une source d’informations juridiques qui permet à sa créatrice de s’adresser directement aux gens. « J’ai toujours eu une vision de marketing, explique Me Sophie Mongeon. Le genre de droit que je fais s’y prête. Je fais exclusivement du droit citoyen. »

Elle cherche à outiller les gens avant que les problèmes se présentent à eux.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Me Sophie Mongeon : 64,5 K abonnés ; 333,5 K mentions j’aime

Au Québec, on est chanceux, car on a plein d’organismes publics gratuits, mais les gens ne savent pas où aller. Je suis tannée qu’ils pensent uniquement à appeler un avocat. Il faut les informer. Me Sophie Mongeon

Sa première vidéo, à propos de la filature, a vite accumulé les vues. « Encore mieux, j’ai vu que les gens s’abonnaient à mon compte. C’est une allégeance supplémentaire. De fil en aiguille, ça a pris de l’ampleur. »

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Depuis un an, le compte Dre Véro Psy offre de l’éducation psychologique sur plusieurs sujets : trouble de la personnalité limite, narcissisme, autisme, anxiété, dépression, etc. « J’essaie d’être le plus accessible possible, tout en observant le code de déontologie et en respectant les lois pour ne pas faire de tort au public », dit Véro Ménard.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Me Sophie Mongeon : 38,3 K abonnés ; 114,6 K mentions j’aime

Dans l’inconscient collectif, on a souvent l’image du psychanalyste froid et silencieux. Je veux montrer un visage humain. Dre Véro Ménard, psychologue

Également présente sur YouTube, Instagram et Facebook, la psychologue est beaucoup plus suivie sur TikTok, avec 37 000 abonnés. « Les gens semblent apprécier mon style, ma couleur et ma personnalité. Pas juste les 15-21 ans. L’audience est très vaste. Les abonnés aiment un message clair et solide, livré de manière authentique. On ne peut pas juste garrocher des informations sans fondement scientifique. »

Pour tout le monde

Me Mongeon est également suivie par des abonnés de tous âges : 34 % de ses abonnés ont de 25 à 44 ans, alors que 22 % ont de 35 à 44 ans et 32 % sont des 18-24 ans. « Les jeunes sont intéressés. Plusieurs personnes veulent devenir avocats et suivent mes lundis en direct de 19 h 30 à 20 h 30. Je termine parfois avec 11 000 J’aime. » Elle trouve que c’est beaucoup pour un contenu juridique francophone. « Je ne danse pas. Je ne chante pas. Je suis assise dans mon bureau et je parle sans flafla. »

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La psychologue est aussi très fière d’avoir un contenu qui rejoint les jeunes.

Ce sont les générations futures d’adultes et de parents. TikTok a des millions d’utilisateurs. C’est important qu’on s’adresse à eux avec rigueur. Dre Véro Ménard, psychologue

Publiant environ 20 vidéos par mois, elle prend le temps d’écrire un texte qui défile dans son téléprompteur. « Je m’assure que ce que je dis est réfléchi. Quand je suis sur la place publique en tant que psychologue, j’ai l’obligation d’être plus scientifique que dans l’opinion. »

Misant sur la rigueur inhérente à ses 25 ans d’expérience, Me Mongeon s’exprime avec moins de préparation. « Je n’ai pas de téléprompteur. Je fais trois ou quatre prises par vidéo. Même si je m’enfarge dans ma grammaire ou si j’ai l’œil qui louche une seconde, quand le reste de la vidéo est bon, je la diffuse. Je veux montrer aux jeunes que tu n’as pas besoin d’être toujours parfait. »