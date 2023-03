Dans la nouvelle série balado Instinct paternel, Mickaël Gouin, Jonathan Roberge et Olivier Niquet parlent tour à tour de leur rôle de père à travers de savoureuses anecdotes dans lesquelles nombre de parents se reconnaîtront. La Presse les a réunis pour échanger sur les joies et les défis de la paternité. Discussion.

« Au début, tu vas voir, tu ne sers à rien. » Cette phrase, le comédien Mickaël Gouin l’a entendue à maintes reprises peu avant la naissance de son garçon il y a près de deux ans. « Je me disais : “C’est impossible qu’on ne serve absolument à rien” », se remémore celui qu’on a vu l’été dernier dans le film Lignes de fuite en compagnie de sa conjointe, Léane Labrèche-Dor. De fait, il n’a jamais été aussi « dans le jus » que depuis qu’il répond au titre de « papa » pour un petit être humain.

« Je pense que nous sommes une nouvelle génération de pères qui veulent être très impliqués dans tout le processus », observe le comédien. Mais comment s’impliquer alors que c’est la mère qui porte le bébé, qui accouche, qui allaite ? Mickaël Gouin aurait voulu obtenir des hommes de son entourage une meilleure réponse que « tu ne sers à rien ».

« C’est correct de demander au papa de s’impliquer, mais il faut savoir comment », renchérit Jonathan Roberge. Lorsque l’humoriste est devenu père pour la première fois il y a près de 14 ans, il s’est rendu dans une librairie. Le seul livre sur la paternité qu’il a trouvé ne parlait pas de gestation ou d’accouchement. Encore moins d’allaitement. Il expliquait plutôt aux pères comment construire une cabane dans les arbres… C’est fort utile pour un poupon. « Ce n’est même pas des blagues », assure-t-il, alors que les rires fusent autour de la table, surtout quand il spécifie qu’il est « zéro manuel ».

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Olivier Niquet et Jonathan Roberge

À travers les tranches de vie qu’ils racontent dans Instinct paternel, Mickaël Gouin, Jonathan Roberge et Olivier Niquet lèvent le voile sur le genre de questionnements, de craintes et de joies que vivent les pères d’aujourd’hui, et ce, avec une bonne dose d’humour, d’autodérision et sans tabous.

En général, les parents ont une pudeur qui les amène à ne pas parler de certains sujets liés à la parentalité, croit Mickaël Gouin, qui, dans un épisode, raconte avec une grande transparence les mésaventures qu’a vécues son couple en raison d’une montée laiteuse tardive. Pour vous donner une idée, ça se termine par un câlin à une vendeuse de tire-lait.

« Il n’y a pas beaucoup de filles qui vont dire : “Moi, je fais une mastite.” Ou de gars qui vont dire : “Ma blonde est bouchée. Son lait ne veut pas couler.” », renchérit Jonathan Roberge.

C’est l’un des trucs qui me rendent fier de notre balado : il y a des confidences. Si tu es gêné d’en parler, tu entends quelqu’un le faire et tu te dis : “OK, je ne suis pas tout seul à vivre ça.” Mickaël Gouin, acteur et père

Thèmes variés

Les thèmes abordés dans les cinq épisodes sont variés et s’adressent aux parents d’enfants de tous âges (et même à ceux sans progéniture, précise Jonathan Roberge) : l’allaitement, le temps d’écran, la séparation, la sexualité après l’accouchement, la cuisine avec les enfants.

« Tous les sujets que j’ai choisis, c’est vraiment des questions que je me pose », indique Olivier Niquet, père de deux adolescents de 12 et 15 ans.

Celui qu’on peut entendre à La journée (est encore jeune) sur ICI Première considère que le rôle de père a grandement évolué au cours des dernières années. Toutefois, chez certains, des « schèmes du passé » perdurent, déplore-t-il. « Je suis toujours surpris de voir comment sont partagées les tâches chez des gens que je connais et que j’aime », illustre-t-il.

Défi et bonheur

Selon le trio, quel est le plus grand défi des pères à l’heure actuelle ? « Je pense qu’on est responsables de former une prochaine génération de petits garçons qui sont à l’écoute, sensibles, ouverts et non toxiques », répond Mickaël Gouin, en pensant notamment (« mais pas exclusivement ») au mouvement #moiaussi.

Les deux autres pères, qui ont chacun deux garçons, ressentent également cette « responsabilité sociale ».

« Mais au-delà de ça, je crois que mon principal objectif, c’est juste qu’ils soient heureux », ajoute Olivier Niquet.

Même si le mot « responsabilité » revient à quelques reprises au fil de la discussion, on sent que tous les trois se plaisent énormément dans leur rôle de père. « Autant c’est dur par bouts, autant c’est un grand carnaval. Il y a quelque chose de léger, de fun, de festif dans la paternité », résume Mickaël Gouin.