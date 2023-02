Oubliez les fleurs et le chocolat, le plus beau cadeau à offrir aux êtres aimés se résume à un mot : du temps. Voici des idées de sorties pour la Saint-Valentin.

Un café pour toi

Se réveiller avec un café déjà infusé dont le goût et la texture sont aussi raffinés que ceux offerts dans une brûlerie, c’est le bonheur ! Pour que ce plaisir devienne réalité, le microtorréfacteur Saint-Henri propose des cours d’initiation dans ses succursales de Québec et de Montréal. Du café filtre à l’art latté, c’est l’occasion d’apprendre les techniques de base pour préparer de l’excellent café. On s’inscrit à deux pour partager un moment énergisant ou on y va en solo, puis le matin du 14 février, on orne le café d’un cœur de lait moussé.

Prix : 95 $

Café Saint-Henri, 7335, rue du Mile End, Montréal

Café Saint-Henri Saint-Roch, 849, rue Saint-Joseph Est, Québec

Confectionner ses chocolats

PHOTO TARAS GREBINETS, GETTY IMAGES Isabelle Jameson anime le 11 février un atelier gratuit de moulage du chocolat.

L’auteure jeunesse, bibliothécaire et maman Isabelle Jameson anime le 11 février un atelier gratuit de moulage du chocolat. Le cours s’adresse aux enfants de 8 à 12 ans et se déroule à la bibliothèque Le Prévost dans Villeray. Les jeunes partiront avec une boîte de chocolats.

Prix : gratuit, mais il faut s’inscrire

Se réchauffer le cœur

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Le soir de la Saint-Valentin, dans le Vieux-Port de Montréal, la patinoire sera animée par un DJ qui diffusera dans les haut-parleurs les plus belles chansons d’amour.

Pour rompre la routine, on enfile ses patins et on se donne rendez-vous dans le Vieux-Port de Montréal le soir de la Saint-Valentin. Dès 19 h 30, la patinoire sera animée par la drag queen Chouchoune. Elle fera la lecture de mots d’amour, diffusera dans les haut-parleurs les demandes musicales spéciales et remettra des cœurs lumineux aux patineurs. L’accès à la patinoire est payant, mais au pied de la grande roue illuminée et des gratte-ciel, l’ambiance sous les étoiles promet d’être romantique.

Prix : 8,25 $ + taxes par personne

Concert à la chandelle

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Le quatuor à cordes Candlelight jouera des pièces d’amour célèbres dans le cadre feutré d’une église et à la lumière de milliers de bougies.

Difficile de trouver un spectacle plus romantique que celui de Roméo et Juliette par Candlelight. Le quatuor à cordes jouera des pièces d’amour célèbres comme My Heart Will Go On de Céline Dion et James Horner dans le cadre feutré d’une église et à la lumière de milliers de bougies. La représentation dure une heure. Un conseil : soyez à l’avance. Les places sont attribuées selon l’ordre d’arrivée. Une fois le spectacle commencé, les retardataires n’ont plus accès à l’église.

10 février à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, à 18 h 30 et à 20 h

14 février à la cathédrale Christ Church, à 18 h 30 et à 20 h

Prix : entre 40 et 70 $ +taxes par personne

Cuisiner pour rencontrer

PHOTO LAURI PATTERSON, GETTY IMAGES Le chef et animateur Max L’affamé offre des « Dumplings Dates ».

Prendre du temps pour trouver l’amour, voilà un beau cadeau à s’offrir lorsqu’on est célibataire à la Saint-Valentin. Le chef et animateur Max L’affamé propose une façon originale de faire des rencontres : en cuisinant des dumplings ! Ses « Dumplings Dates » se déroulent dans son atelier situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Le concept est simple : 10 célibataires se réunissent pour cuisiner et, peut-être, trouver l’amour. Il organise des soirées pour hétérosexuels, homosexuels et lesbiennes.

Plusieurs dates offertes en février et en mars.

Coût : 45 $, taxes incluses