Du beau, du doux, du sucré, quoi de mieux pour nos petits loups à Noël ? Quelques idées choisies pour les gâter, pour tous les budgets.

Pour les artistes en herbe

Une affiche géante, c’est bien, une affiche géante à colorier, c’est mieux ! Ces œuvres, truffées de petits détails amusants et imprimées sur du papier 100 % recyclé, sont signées par des artistes locaux, pour encourager la créativité locale au passage. Qui dit mieux ?

Affiche géante à colorier, Paperole, 36 x 60 pouces, 25 $

Ma première valise

IMAGE FOURNIE PAR BÉBÉ FAFA Valisette Ensemble mon premier Noël, Bébé Fafa, 89,95 $

C’est son premier Noël ? Voici tout ce qu’il lui faut pour célébrer : un pyjama rayé évolutif tout doux, un petit chapeau à motif de rennes, un petit bandana réversible, le tout dans une jolie valisette, idéale pour conserver ses premiers trésors. Offert en option robe, et chaque élément est aussi vendu séparément.

Trio douceur

IMAGE FOURNIE PAR DANS UN JARDIN Ensemble Pois de senteur, Dans un jardin, 49,95 $

On craque pour cette jolie boîte cadeau signée Dans un jardin comprenant une mousse, un lait, des chaussettes et une couverture de mousseline ultradouceur, de la bien-aimée gamme végane Pois de senteur. Idéale pour chouchouter les tout-petits.

On joue !

IMAGE FOURNIE PAR SIGNÉ LOCAL Les défis du père Noël, Jeux Face 4, Signé Local, 39,99 $

Aspirants lutins, à vous de jouer ! Le père Noël a besoin de vous pour l’aider à relever six défis, dans sa mission de livraison de cadeaux, la grande nuit de Noël. Sont nécessaires ici : des qualités d’observation, quelques aptitudes mathématiques, et surtout, entraide et bienveillance, des valeurs qu’on dit très importantes au pôle Nord ! Pour les enfants de 4 à 8 ans.

On bricole !

IMAGE FOURNIE PAR DES ENFANTILLAGES Ensemble brico, Village coloré de l’avent, Des Enfantillages, 36 $

Tout le monde aime les villages de Noël. Mais on aime encore mieux les bricoler soi-même ! Jolie idée, signée Des Enfantillages, que ce petit ensemble de 24 pièces en papier cartonné, à construire à la maison. Mieux : l’an prochain, le tout pourra servir de village de l’avent, judicieusement pensé pour y cacher des petites surprises, tous les jours du mois ! À prévoir : un bâton de colle forte, ou du ruban adhésif double face.

Boîte à surprises

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’ECOLOCADO Magie de Noël, Ecolocado, 97 $

On adore les boîtes cadeaux d’Ecolocado, bourrées de produits locaux. La Magie de Noël propose toutes sortes de surprises pour les enfants en plein dans le mille : un livret de peinture magique, des bonbons, du savon artisanal, des tatouages temporaires de Noël, etc.

