Comment accompagner les jeunes écoanxieux

Alors qu’enfants et adolescents sont de plus en plus exposés à la réalité des changements climatiques, il faut privilégier le dialogue à l’évitement, soutient la Dre Laelia Benoit, pédopsychiatre. En collaboration avec la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, qui a financé en partie une étude qu’elle a menée sur le sujet, la chercheuse à l’Université Yale a élaboré deux guides pour aider les parents et les enseignants à aborder le sujet.