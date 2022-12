Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

Même avec les meilleures intentions du monde, il est difficile de visiter tous nos proches pendant les Fêtes. Il est toutefois possible de demander des nouvelles en passant un simple coup de fil ou, encore mieux, en appelant en vidéoconférence. Certes, deux années de pandémie ont testé la limite de notre patience pour des rencontres Zoom, FaceTime ou Teams. Pour briser la solitude et pour prendre des nouvelles, ça vaut le coup. Pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups en réunissant plusieurs personnes dans un même appel ? Rassembler des amies du secondaire ou des cousins qu’on n’a pas vus depuis belle lurette, c’est simple et ça fait toujours plaisir. Et ce, même si la conversation ne dure que quelques minutes.